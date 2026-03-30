리얼미터 여론조사

서울 7.5%p↑, 대전·충청 7.1%p↓ 엇갈려

민주당 51.1%, 국민의힘 30.6% 지지도 집계

중동전쟁 발 경제위기 국면에도 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 60%대를 이어가고 있다.

30일 여론조사업체 리얼미터가 공개한 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 23일부터 27일까지 전국 18세 이상 남녀 2513명을 대상으로 무선전화 ARS 방식으로 조사, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 5.1%)에 따르면 이 대통령의 국정수행 평가는 지난주와 같은 62.2%를 유지했다. 지난주 조사와 동률이다. 부정평가는 지난 조사보다 0.3%포인트 하락한 32.2%를 기록했다.

리얼미터는 "정부의 유류세 인하와 25조원 규모 전쟁 추경, 전기요금 동결 등 적극적인 민생 대책에도 환율 1510원 돌파와 코스피 5300선 붕괴 등 경제 지표가 악화되면서 긍정적 대책 효과와 부정적 경제 충격이 상쇄되며 지지율은 횡보한 것으로 보인다"고 분석했다.

권역별로 살펴보면 서울에서는 7.5%포인트(55.1%→62.6%) 올랐지만, 대전·충남·충청에서는 7.1%포인트(70.1%→61.7%) 하락했다. 연령별로는 40대에서 지지율이 6.4%포인트(70.1%→76.5%) 올라 눈길을 끌었다.

정당 지지도 조사(에너지경제신문 의뢰로 26일부터 27일까지 전국 18세 이상 남녀 1006명을 대상으로 무선전화 ARS 방식으로 조사, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 3.9%)에서는 더불어민주당 지지율이 지난 조사보다 1.9%포인트 하락해 51.1%를 기록했다. 국민의힘은 2.5%포인트 올라 30.6%를 기록했다. 개혁신당 2.7%, 조국혁신당 1.6%, 진보당 1.5%를 각각 기록했다.

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여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



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