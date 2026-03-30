서울시교육청, 4월부터 '학교 밖 청소년' 입학준비금 지원
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초등 과정 8만원, 중·고등 과정 15만원
서울시교육청은 대안교육기관에 입학하는 학교 밖 청소년에게 4월부터 입학준비금을 지급한다고 30일 밝혔다.
대안교육기관 입학준비금은 서울에 있는 대안교육기관에 입학하거나 서울에 살면서 다른 시도 대안교육기관에 입학할 경우 학생이 필요한 물품을 자율적으로 직접 구매할 수 있도록 지원하는 정책이다.
서울시교육청은 2023년부터 대안교육기관 신입생을 대상으로 입학준비금을 지원해왔고, 작년에는 서울에 거주하면서 다른 시도 교육청에 등록된 대안교육기관에 입학하는 학생까지 지원 대상을 확대했다.
대안교육기관 입학준비금은 4월부터 10월까지 매달 신청할 수 있다.
서울시교육청 등록 대안교육기관 신입생은 소속 기관을 통해 신청하고 다른 시도 대안교육기관 신입생은 서울시교육청에 직접 신청하면 된다.
금액은 초등 과정 8만원, 중·고등 과정 15만원이며, 제로페이 모바일 상품권 형태로 지급된다.
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정근식 서울시 교육감은 "앞으로도 학교 밖 청소년이 학업을 이어갈 수 있도록 지속적으로 지원해 나갈 것"이라며 "학교 안팎으로 모든 청소년이 동등하게 새 출발을 준비할 수 있는 환경을 만드는 것이 서울시교육청의 역할"이라고 밝혔다.
오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
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