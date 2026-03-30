원형 RNA·고분자 전달체 결합…정맥주사로 면역세포 직접 재프로그래밍

비장 내 T세포 표적 전달 확인…차세대 저비용 CAR-T 가능성 제시

알지노믹스 알지노믹스 close 증권정보 476830 KOSDAQ 현재가 226,000 전일대비 4,500 등락률 -1.95% 거래량 207,830 전일가 230,500 2026.03.30 09:28 기준 관련기사 알지노믹스, AACR 2026 구두 발표 초록제목 공개 알지노믹스, 항암 유전자치료제 임상 데이터 AACR 2026 구두 발표 알지노믹스-글루진테라퓨틱스, 차세대 AAV 기반 RNA 유전자치료제 업무협약 전 종목 시세 보기 는 인하대 연구팀과 공동 연구를 통해 체내에서 면역세포를 직접 조작하는 '인비보(in vivo) CAR-T' 치료 플랫폼을 개발했다고 30일 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지 '미국 화학회 생체재료과학 및 공학'에 27일 게재됐다.

비장 특이적 고분자 전달체의 T 세포로의 원형 RNA 전달 연구 개요도. 알지노믹스 AD 원본보기 아이콘

이번 연구는 원형 RNA와 폴리아미노산 기반 고분자 전달체를 결합해 정맥주사만으로 면역세포에 유전자를 전달하는 기술을 구현했다. 연구팀은 특히 정맥으로 투여된 RNA가 면역세포가 풍부한 비장에 주로 전달됐으며, 특히 T세포에도 효과적으로 전달되는 것으로 나타난 것을 확인했다.

기존 CAR-T 치료는 환자 세포를 체외에서 조작하는 복잡한 공정을 거쳐야 한다. 반면 이번 기술은 체내에서 직접 CAR 유전자를 전달하는 방식으로 공정 단순화와 비용 절감 가능성을 제시한 것으로 평가된다.

연구팀은 특히 원형 RNA가 구조적 안정성과 발현 지속성에서 기존 선형 RNA 대비 우수한 특성을 보였다고 설명했다. 고분자 전달체 역시 세포 내 전달 효율을 높이는 역할을 한 것으로 확인됐다.

연구에 참여한 김현진 인하대 교수는 "이번 기술을 바탕으로 지속적 연구를 통해 폴리아미노산 고분자 기반 유전자치료제를 개발할 것"이라고 말했다.

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이성욱 알지노믹스 대표는 "원형 RNA 기술이 면역세포 표적 유전자 치료에 적용 가능함을 확인했다"며 "인비보 CAR-T를 포함한 면역세포 기반 치료제 개발을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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