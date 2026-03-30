브루넬로 쿠치넬리, 청담서 2026 SS 공개…브랜드 철학 집약

르네상스 건축 미학 담은 공간에서 브랜드 정체성 강조

자연·빛에서 영감 받은 컬렉션…라이프스타일까지 확장



신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 close 증권정보 031430 KOSPI 현재가 12,010 전일대비 400 등락률 -3.22% 거래량 22,597 전일가 12,410 2026.03.30 09:38 기준 관련기사 '내새끼' 키우는 패션회사…마진은 높지만 성공은 '글쎄' 확 바뀐 신세계 '맨온더분' 매출 껑충…해외 공략 '속도' "원조 화장품 강국 프랑스 뚫었다"…어뮤즈, 라파예트 입성으로 유럽 공략 본격화 전 종목 시세 보기 이 수입하는 이탈리아 럭셔리 브랜드 브루넬로 쿠치넬리가 서울 청담 플래그십 스토어에서 2026년 봄·여름 컬렉션을 선보였다. 이번 행사는 브랜드의 철학과 미학을 공간과 의상 전반에 걸쳐 전달하는 데 초점을 맞춘 프레젠테이션 형식으로 진행됐다.

행사가 열린 청담 플래그십 스토어는 5층 규모로 조성된 대형 공간으로, 르네상스 건축의 핵심 가치인 구조적 안정성과 실용성, 아름다움을 반영했다. 아치 형태에서 착안한 외관과 수직적인 유리창 디자인, 사이프러스 조경 등은 브랜드 특유의 미학과 환대의 메시지를 상징적으로 드러낸다.

이번 시즌 컬렉션은 여성복과 남성복, 그리고 라이프스타일 전반에 걸쳐 절제된 고급스러움을 현대적으로 재해석했다. 여성 라인은 '요소들의 울림'을 콘셉트로, 대지·공기·물·불이라는 자연의 네 가지 요소에서 영감을 얻었다. 차분한 모래빛과 브라운 톤, 가벼운 시스루와 레이스, 유연하게 흐르는 실루엣, 강렬한 레드 계열 색상이 각각 자연의 속성을 표현하며 컬렉션의 서사를 완성한다.

또한 장식을 최소화하고 본질적인 아름다움에 집중하면서 브랜드 고유의 정체성을 강조했다. 여유 있는 실루엣과 정교한 테일러링, 여기에 트위드와 펠트 질감, 섬세한 자수 디테일을 더해 자연의 요소를 고급스럽게 풀어냈다.

남성 컬렉션은 '빛의 형상'을 테마로, 부드럽게 이어지는 실루엣과 정밀한 재단을 통해 현대적인 우아함을 제안한다. 단순히 가벼운 소재를 사용하는 데 그치지 않고, 스타일링 전반에서 자유롭고 자연스러운 분위기를 구현한 점이 특징이다. 울과 실크, 린넨, 가죽 소재를 중심으로 구조감과 편안함의 균형을 강조했다.

특히 새롭게 선보인 '테일러 블레이저'는 브랜드 창립자의 재킷에서 착안해 길이를 늘리고 어깨와 라펠을 강조한 디자인으로, 보다 구조적인 실루엣을 완성했다. 이와 함께 안감 없는 가죽 아우터, 보머 재킷, 데님 재킷, 기능성과 럭셔리를 결합한 베스트 등 다양한 아이템이 공개됐다.

이번 행사에서는 미식 경험도 함께 제공됐다. 넷플릭스 프로그램 흑백요리사로 주목받은 김희은 셰프와 협업한 케이터링을 통해 패션과 미식을 결합한 브랜드 경험을 선사했다. 이를 통해 매장은 단순한 쇼핑 공간을 넘어 라이프스타일을 체험하는 장소로 확장됐다.

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한편, 브루넬로 쿠치넬리는 최고급 소재와 장인정신을 바탕으로 한 캐시미어 제품으로 잘 알려진 브랜드다. 청담 플래그십 스토어 오픈 이후 국내 고객과의 접점을 넓혀온 가운데, 이번 컬렉션 공개를 계기로 한국 럭셔리 시장에서의 입지를 더욱 강화한다는 계획이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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