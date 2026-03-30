'2026년 파트너스 데이' 개최

현대트랜시스는 27일 경기도 화성시 롤링힐스 호텔에서 주요 협력사 대표를 초청해 '2026년 파트너스 데이'를 개최했다고 30일 밝혔다. '함께 걸어온 길, 함께 나아갈 미래'를 주제로 백철승 현대트랜시스 대표와 각 부문 사업부장 등 주요 경영진과 120여개 협력사 대표들이 참석했다.

현대트랜시스는 27일 경기도 화성시 롤링힐스 호텔에서 주요 협력사 대표를 초청해 '2026년 파트너스 데이'를 개최했다고 30일 밝혔다. 현대트랜시스 AD 원본보기 아이콘

현대트랜시스는 인공지능(AI) 기술을 활용한 에너지 절감, 불량 검사 솔루션 장비 등 협력사의 운영에 실질적 도움을 주는 최신 설비와 기술을 소개했다.

특히 현대트랜시스는 누구나 쉽게 맞춤형 딥러닝 모델을 만들어 현장에 적용할 수 있도록 개발한 소형 AI검사 장비 'TADA 엣지 솔루션'을 협력사에 지원하고 있다. TADA 엣지 솔루션은 기존 AI 딥러닝 검사장비의 십분의 일 비용으로 설치 가능하며 네트워크 구축 공사, 유지보수 관련 전문 기술자가 필요 없어 중소 협력사도 부담 없이 생산 효율성은 높이고 불량률을 낮출 수 있다.

아울러 비전 공유 세션에서 올해 '글로벌 톱티어 부품사'로 도약하는 원년으로 삼겠다는 청사진을 제시했다. 파워트레인 사업은 하이브리드 제품에 집중함과 동시에 전기차 제품까지 전동화 구동 시스템 전 라인업을 구축, 급변하는 시장 요구에도 기민하게 대응할 수 있는 '글로벌 전동화 시스템 프로바이더'로 거듭날 것을 약속했다.

시트 사업은 자율주행차, 소프트웨어중심차(SDV) 등 기술 발전에 따른 핵심부품 개발 역량을 확보하고, 고급화·다기능 시트 제품 전략을 확대해 '이동공간의 새로운 가치와 경험을 제공하는 혁신 리더'로 입지를 공고히 하겠다는 방침이다.

비전 달성을 위한 중장기 사업 전략, 구체적 실행 과제는 현대트랜시스 기획, 연구개발, 구매, 품질 등 각 사업 부문장이 발표를 맡았다. 일방적 정보 전달 형식을 벗어나 협력사와 질의응답 시간을 가지며 함께 나아갈 방향성에 대한 공감대를 형성했다.

현대트랜시스는 협력사 맞춤형 동반성장 프로그램 '3C-그로쓰(growth)' 강화도 약속했다. 협력 강화(Collaboration), 지속가능한 성장(Coexistence), 소통 강화(Community) 등 3대 전략으로 협력사의 실질적 성장을 지원하는 프로그램이다. 또 협력사의 자금 유동성 확보를 위해 동반성장펀드를 출연, 최대 10억원의 대출금리 감면을 지원하며 필요시 직접 자금 대여를 통해 안정적인 자금 운용을 돕는다.

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백철승 대표는 "불확실성이 일상화된 시장 환경속에서도 함께해준 협력사의 헌신과 노력으로 지난해 사상 최대 실적을 달성할 수 있었다"며 "협력사와 동반성장을 경영 최우선 가치로 삼고 긴밀한 협조와 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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