매콤하게 볶아낸 중화풍 짜파게티

농심 농심 close 증권정보 004370 KOSPI 현재가 365,500 전일대비 10,000 등락률 -2.66% 거래량 2,932 전일가 375,500 2026.03.30 09:38 기준 관련기사 비싼 물맛? 저렴해도 괜찮아…매출 꺾인 생수 1위 흔들리는 생수 시장…'전통 강자' 삼다수, 10년여만에 첫 매출 감소 수출 전용 K라면 국내서 맛본다…롯데마트·슈퍼, '농심 순라면' 선판매 전 종목 시세 보기 은 '짜파게티'의 새로운 브랜드 모델로 '중식 요리 대가' 후덕죽 셰프를 발탁하고, 공동 개발한 특별 요리법(레시피) '라초 짜파게티'를 공개한다고 30일 밝혔다.

라초(辣炒)는 재료를 매콤하게 볶는 중화식 조리법으로, 짜파게티를 매콤한 소스에 볶아 기존보다 강한 감칠맛을 구현한 것이 특징이다. 이번 레시피는 삼겹살과 고추, 마늘, 두반장, 식초 등을 활용해 소스를 만든 뒤 삶은 면과 짜파게티 분말수프를 넣고 볶는 방식이다. 마지막에 올리브 조미유를 더해 풍미를 끌어올렸다.

후 셰프는 요리 예능 프로그램 '흑백요리사' 시즌 2 출연을 계기로 인지도를 높인 인물이다. 농심은 58년 중식 경력의 셰프 이미지와 짜파게티 브랜드 간 시너지를 기대했다.

농심은 다음 달부터 짜파게티 패키지에 해당 레시피를 반영해 유통할 계획이다. 또 31일에는 유튜버 침착맨 방송에 후 셰프가 출연해 조리 과정을 소개한다.

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농심 관계자는 "후덕죽 셰프와 함께 어떤 재료와도 완벽하게 조화를 이루는 짜파게티의 매력을 소비자들에게 전할 계획"이라며 "앞으로도 짜파게티를 활용한 다채로운 레시피와 마케팅 활동을 통해 국민 짜장라면 명성을 이어가겠다"라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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