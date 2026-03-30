대한민국 문화도시 조성사업 협력체계 구축

광역 문화권 활성화 도모

(재)속초문화관광재단은 고성문화재단, 양양문화재단과 함께 대한민국 문화도시 조성사업의 공동 추진을 위한 업무협약(서면)을 체결했다.

이번 협약은 대한민국 문화도시 조성사업의 효율적인 공동 추진과 각 재단의 공동 발전, 우호 증진, 영북지역 발전을 위한 협력체계 구축을 위해 마련됐다.

협약에 따라 3개 지역은 문화도시 광역사업을 공동 추진하고, 사업 예산을 공동 부담하게 된다. 또 광역협의회 회의를 정기적으로 열어, 지역 간 교류와 협력을 강화하고 선도적인 지역 문화정책 비전을 함께 만들어 나갈 계획이다.

이태훈 속초문화관광재단 사무국장은 "이번 협약은 2025년 대한민국 문화도시 성과평가에서 최우수 등급으로 지정된 문화도시 속초의 성과를 확산하고, 이미 전국적인 주목을 받고 있는 속·고·양(속초·고성·양양) 광역 문화권 사업 활성화를 위한 새로운 출발점"이라며 "앞으로 속고양 광역문화사업이 소도시 간 연계를 통한 지역문화 활성화와 공동 발전의 대표 사례가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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속초시는 앞으로 '맛'으로 엮어가는 도시의 '멋', 음식문화도시 속초를 비전으로 대한민국 문화도시 조성사업을 2027년까지 고성군, 양양군과 함께 추진해 나갈 계획이다.

속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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