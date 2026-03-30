대웅제약, '이노베어 파트너스 데이' 개최…헬스케어 투자 성과 첫 공개
불러오는 중...닫기
네이버·제이앤피메디 협력…스타트업 사업화 사례 제시
VC 등 100여 명 참여… 후속 투자 및 전략적 파트너십 확대
대웅제약 대웅제약 close 증권정보 069620 KOSPI 현재가 162,900 전일대비 4,100 등락률 -2.46% 거래량 8,387 전일가 167,000 2026.03.30 09:26 기준 관련기사 우루사 주성분 UDCA, 위암 수술 후 담석 위험 최대 67% 감소 대웅제약·티알, 디지털 폐기능검사기 공급 계약…국가검진 도입 수요 겨냥 대웅 '씽크', 횡성대성병원 전 병상 적용…강원 2차병원 최초 은 31일 서울 잠실에서 '이노베어 파트너스 데이'를 열고 디지털 헬스케어 스타트업 투자 성과를 공개한다고 밝혔다. 이번 행사는 네이버, 제이앤피메디와 공동으로 진행된다.
대웅제약 '이노베어 파트너스 데이' 행사 홍보물. 대웅제약
행사에는 벤처캐피털 등 약 100여 명과 스타트업 10개사가 참여해 기술력과 사업 성과를 발표한다. 단순 투자 소개를 넘어 판권 계약, 공동 마케팅, 플랫폼 연계 등 실제 사업화 사례를 공유하는 데 초점을 맞췄다.
대웅제약은 AI 병상 모니터링 시스템 등 협업 사례를 통해 투자 이후 매출과 사업 확장으로 이어진 모델도 제시할 계획이다. 발표 이후에는 투자자와 기업 간 1대1 미팅도 진행된다.
회사 측은 이번 행사를 계기로 투자부터 사업화, 글로벌 확장까지 이어지는 오픈이노베이션 전략을 강화한다는 방침이다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"한 번 써보니 끊을 수가 없다"…141배 '껑충' 성...
손태경 대웅제약 C&D기획조정실 실장은 "앞으로도 유망 헬스케어 기업의 발굴부터 사업화, 글로벌 확장까지 전 주기를 지원하며 디지털 헬스케어 산업을 선도하는 핵심 플랫폼 역할을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>