네이버·제이앤피메디 협력…스타트업 사업화 사례 제시

VC 등 100여 명 참여… 후속 투자 및 전략적 파트너십 확대

대웅제약 대웅제약 close 증권정보 069620 KOSPI 현재가 162,900 전일대비 4,100 등락률 -2.46% 거래량 8,387 전일가 167,000 2026.03.30 09:26 기준 관련기사 우루사 주성분 UDCA, 위암 수술 후 담석 위험 최대 67% 감소 대웅제약·티알, 디지털 폐기능검사기 공급 계약…국가검진 도입 수요 겨냥 대웅 '씽크', 횡성대성병원 전 병상 적용…강원 2차병원 최초 전 종목 시세 보기 은 31일 서울 잠실에서 '이노베어 파트너스 데이'를 열고 디지털 헬스케어 스타트업 투자 성과를 공개한다고 밝혔다. 이번 행사는 네이버, 제이앤피메디와 공동으로 진행된다.

대웅제약 '이노베어 파트너스 데이' 행사 홍보물. 대웅제약 AD 원본보기 아이콘

행사에는 벤처캐피털 등 약 100여 명과 스타트업 10개사가 참여해 기술력과 사업 성과를 발표한다. 단순 투자 소개를 넘어 판권 계약, 공동 마케팅, 플랫폼 연계 등 실제 사업화 사례를 공유하는 데 초점을 맞췄다.

대웅제약은 AI 병상 모니터링 시스템 등 협업 사례를 통해 투자 이후 매출과 사업 확장으로 이어진 모델도 제시할 계획이다. 발표 이후에는 투자자와 기업 간 1대1 미팅도 진행된다.

회사 측은 이번 행사를 계기로 투자부터 사업화, 글로벌 확장까지 이어지는 오픈이노베이션 전략을 강화한다는 방침이다.

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손태경 대웅제약 C&D기획조정실 실장은 "앞으로도 유망 헬스케어 기업의 발굴부터 사업화, 글로벌 확장까지 전 주기를 지원하며 디지털 헬스케어 산업을 선도하는 핵심 플랫폼 역할을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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