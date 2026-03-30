재경부·수은 정책금융 점검회의 개최

10조 위기대응 프로그램 집행률 제고 총력

정부가 중동전쟁 장기화에 따른 공급망 리스크가 우리 기업의 실질적인 피해로 이어지지 않도록 정책금융의 신속한 집행에 역량을 집중한다. 이미 마련된 대규모 지원책이 현장에서 겉돌지 않도록 집행 속도를 올리는 한편, 에너지와 식량 등 안보 직결 품목을 중심으로 기업의 체감도를 높이는 데 주력한다는 방침이다.

재정경제부는 지난 27일 한국수출입은행(수은)과 '중동전쟁 대응 정책금융 점검회의'를 개최하고 이 같은 내용을 논의했다고 30일 밝혔다. 이번 회의는 중동 사태로 직·간접적인 타격을 입은 우리 기업들을 대상으로 가동 중인 '위기대응 특별프로그램'의 실질적인 전달 체계를 점검하기 위해 마련됐다.

현재 10조 원 규모로 운영 중인 특별프로그램의 집행률은 약 20% 수준이다. 정부는 중동 사태의 불확실성이 지속되는 상황에서 정책 자금이 적기에 공급되는 것이 무엇보다 중요하다고 판단하고, 집행 속도를 조속히 끌어올리기 위한 전방위적인 현장 행보에 나선다. 수은은 피해 기업들과의 밀착 면담을 통해 현장의 애로사항을 청취하고, 지원 과정에서의 병목 현상을 즉각 해소할 계획이다.

최근 수은은 에너지 가격 변동성 확대에 따른 기업의 수입 비용 부담을 덜어주기 위해 금리 혜택을 강화했다. 원유와 가스 등 에너지 품목의 금리 우대 폭을 0.7%포인트로, 광물과 식량 역시 0.7%포인트로 상향 조정했다. 정부는 이러한 금리 인하 혜택이 공급망 안정화 프로그램 등을 통해 기업들에 신속히 돌아갈 수 있도록 독려하고 있다.

아울러 유동성 확보에 어려움을 겪는 취약 중소기업을 위해 대출 만기 연장과 상환 유예 등 금융 안전망을 적극적으로 제공한다. 이는 중동 사태 여파가 실물 경제로 전이되는 것을 차단하기 위한 선제적 방어 조치다.

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재경부는 "중동 상황이 장기화됨에 따라 수은이 피해 기업 지원과 공급망 안정화에 신속히 대처해 국민들의 불편을 최소화해야 한다"며 "수은과 함께 피해 기업 및 공급망 상황을 상시 모니터링하고 적극적으로 지원할 예정"이라고 했다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



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