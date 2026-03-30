메모패치 M 등 미국 병원 공급 추진

유한양행 유한양행 close 증권정보 000100 KOSPI 현재가 97,000 전일대비 3,400 등락률 -3.39% 거래량 30,318 전일가 100,400 2026.03.30 09:26 기준 관련기사 유한양행 '렉라자' 폴란드 급여 진입…유럽 시장 확대 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 전 종목 시세 보기 의 미국법인 유한USA와 디지털 헬스케어 혁신 기업 휴이노가 미국 디지털 헬스케어 시장 공략을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 협약은 휴이노의 인공지능(AI) 기반 심전도 모니터링 솔루션 제품군(메모패치 M·메모큐·메모케어)과 임상 예측 솔루션 '바이탈 피카소'의 미국 시장 진입 및 점유율 확대를 골자로 한다. 양사는 이번 협약을 통해 ▲미국 내 판매 채널 구축 ▲현지 마케팅 및 브랜드 전략 수립 ▲인허가 및 규제 대응 ▲물류 및 운영 지원 ▲신규 사업 기회 발굴 등 사업 전반에 걸쳐 긴밀하게 협력할 방침이다.

윤태원 유한USA 대표(왼쪽)와 길영중 휴이노 대표가 26일 휴이노 미국 진출을 위한 업무협약식에서 기념사진을 찍고 있다. 유한양행 AD 원본보기 아이콘

메모패치 M은 최대 8일간 연속 측정이 가능한 초경량 웨어러블 심전계다. 메모패치 M을 포함하는 메모큐는 입원 환자의 심전도 데이터를 실시간으로 분석해 이상 징후를 조기에 감지하고 의료진의 신속한 판단을 지원하는 스마트 AI 텔레메트리 솔루션이다. 메모케어는 최장 14일까지 수집된 심전도 데이터를 AI로 분석하는 장기 심전도 분석 솔루션이다.

휴이노의 자회사 휴이노에임이 자체 개발한 '바이탈 피카소'는 일반 병동 환자의 활력징후 데이터를 분석해 저혈압, 저산소증, 심정지 등 주요 임상 악화를 사전에 예측하는 솔루션이다. 지난해 식품의약품안전처 혁신의료기기로 지정됐다.

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유한양행 관계자는 "양사 협약을 통한 이번 미국 진출을 통해 심전도 모니터링 및 임상 예측 솔루션 분야에서 메모패치 M, 메모큐 등이 의료진의 신속한 판단을 돕고 중환자실 및 일반 병동의 환자 관리에 효율성을 증대할 것으로 기대한다"고 했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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