현대자동차는 대전지점 김기양 영업이사가 누적 판매 7000대를 돌파했다고 30일 밝혔다.

김기양 영업이사는 1991년 입사 후 연평균 200대를 판매하며 35년 만에 대기록을 세웠다. 역대 세 번째로 세운 기록이다.

현대자동차는 대전지점 김기양 영업이사가 누적 판매 7000대를 돌파했다고 30일 밝혔다. 사진은 김기양 영업이사. 현대자동차 AD 원본보기 아이콘

김기양 영업이사는 지난 2021년 누적 판매 5000대를 달성해 판매거장 칭호를 얻었다.

아울러 김기양 영업이사는 2021년부터 5년 연속 전국 판매 1위를 기록하기도 했다.

김기양 영업이사는 "매일 같은 마음으로 한 걸음 한 걸음 묵묵히 고객을 위해 노력했다"며 "특히 작년 연말에 차를 구매하시며 제 성과를 응원해주신 고객님들 덕분에 이런 결과를 얻을 수 있었다"고 소감을 밝혔다.

한편 현대차는 영업 현장에서 최선을 다하는 직원의 성과와 노고를 격려하고 그 명예와 자긍심을 높이기 위해 판매 명예 포상제도를 운영하고 있다.

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판매 명예 포상제도는 누계 판매 ▲2000대 달성 시 '판매장인' ▲3000대 달성 시 '판매명장' ▲4000대 달성 시 '판매명인' ▲5000대 달성 시 '판매거장'이라는 칭호와 함께 부상을 수여하는 제도다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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