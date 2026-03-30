고객서비스 강화·건강한 택배산업 생태계 조성

CJ대한통운 CJ대한통운 close 증권정보 000120 KOSPI 현재가 102,600 전일대비 5,600 등락률 -5.18% 거래량 8,259 전일가 108,200 2026.03.30 09:25 기준 관련기사 CJ대한통운, 메를로랩과 위치 측정 기술 개발…물류센터 안전 강화 CJ대한통운, 고가품도 직접 배송한다…특수물류 전문 발렉스와 협업 CJ대한통운, 패럴림픽 스노보드 첫 메달 이제혁 선수 포상 전 종목 시세 보기 은 지난 27일 서울 종로구 본사에서 대리점연합회와 지속가능한 동반성장을 위한 상생협약을 체결했다고 30일 밝혔다. 윤재승 CJ대한통운 오네(O-NE) 본부장, 전현석 대리점연합회장 등 주요 관계자들이 참석했다.

27일 서울 종로구 CJ대한통운 본사에서 진행된 '지속가능한 동반성장을 위한 상생협약식'에서 윤재승 CJ대한통운 O-NE본부장(왼쪽)과 전현석 대리점연합회장이 기념 촬영을 하고 있다. CJ대한통운 AD 원본보기 아이콘

양측은 이커머스 및 택배산업의 경쟁 격화와 시장환경 변화에 따라 위기 극복과 동반성장을 위해 택배산업 구성원 간의 협력 강화가 필수라는 인식을 함께 했다.

공동 결의문을 통해 ▲준법경영 확립 및 투명하고 공정한 거래문화 구축 ▲동반성장과 상생협력 문화 확산 ▲산업재해 예방과 안전한 근무환경 조성 ▲상호 신뢰 기반의 지속가능한 상생 모델 구축 등을 위해 협력하기로 했다.

CJ대한통운은 택배 현장의 목소리를 적극 취합하고 운영 안정성을 높이기 위한 지원 제도를 지속적으로 확대한다는 계획이다. 대리점연합회는 이를 바탕으로 배송서비스 품질 향상과 고객 만족도 강화를 위해 협력을 다짐했다.

전현석 회장은 "현장의 어려움을 함께 해결하고 미래를 준비하는 의미 있는 협약"이라며 "지속적인 협력을 통해 건강한 택배산업 생태계를 만들어 나가겠다"고 말했다.

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윤재승 오네 본부장은 "CJ대한통운 택배사업 구성원 간의 협력을 강화하고 지속가능한 성장의 토대를 마련하는 전환점이 되기를 바란다"며 "대리점연합회와 협력을 통해 더욱 경쟁력 있는 물류 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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