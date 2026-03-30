서울성모병원 장기이식센터, 치료 전략 국제학술지 '미국이식학회지' 발표

재생불량성 빈혈·말기신부전 동반 환자 4명 모두 호전

일부 환자, 조혈모세포이식 없이도 혈액학적 회복 확인

서울성모병원 장기이식센터는 중증 재생불량성 빈혈과 말기신부전을 동시에 앓는 환자에서 신장이식을 먼저 시행하는 치료 전략을 통해 임상적 개선을 확인했다고 30일 밝혔다. 관련 연구는 국제학술지 '미국이식학회지'에 최근 게재됐다.

왼쪽부터 서울성모병원 정병하 신장내과 교수, 박실비아 혈액내과 교수. 서울성모병원 AD 원본보기 아이콘

연구팀은 두 질환을 동시에 진단받은 환자 4명을 대상으로 치료 후 경과를 분석한 결과 모든 환자에서 안정적인 신기능 회복과 함께 의미 있는 혈액학적 개선을 확인했다고 설명했다.

중증 재생불량성 빈혈은 골수 기능 저하로 혈구가 전반적으로 감소하는 질환으로 조혈모세포이식이 근치적 치료로 알려졌다. 말기신부전에서는 신장이식이 가장 효과적인 치료다. 문제는 두 질환이 동시에 존재할 경우 치료 순서에 대한 기준이 명확하지 않아 임상적 판단이 어려운 상황이 어렵다는 것이다.

연구팀은 이러한 한계를 고려해 신장이식을 우선 시행한 뒤 필요 시 조혈모세포이식을 추가하는 전략을 택했다. 환자들은 모두 수혈 의존 상태였지만, 신장이식 이후 즉각적인 이식 신장 기능 회복과 함께 1년 내 급성 거부반응이나 중대한 합병증 없이 안정적인 경과를 보였다.

이 중 환자 2명은 신장이식 약 3개월 후 동일 공여자로부터 조혈모세포이식을 추가로 시행했다. 두 환자는 이후 면역억제제를 중단한 상태에서도 안정적인 경과를 유지했다. 의료진은 이를 공여자 키메리즘 형성에 따른 면역학적 관해 가능성으로 해석했다.

나머지 2명은 조혈모세포이식을 받지 않았음에도 빈혈과 혈소판 감소가 점진적으로 개선되며 수혈 의존 상태에서 벗어났다. 골수 기능 역시 회복 양상을 보였다. 연구팀은 신장이식 이후 요독 물질 감소에 따른 염증 완화와 면역억제제 효과가 복합적으로 작용했을 가능성을 제시했다.

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연구에 참여한 정병하 서울성모병원 신장내과 교수는 "일부 환자에서는 신장이식만으로도 혈액학적 회복이 가능하다는 점은 임상적으로 매우 의미 있는 결과"라고 말했다. 이어 "향후 체계적인 전향적 연구를 통해 적합한 환자군을 선별하는 기준 마련이 필요하다"고 덧붙였다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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