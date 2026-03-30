"실온 방치 음식, 세균 빠르게 증식" 경고

"섭취 기한 유의…냉장고 넣었다고 안심 금물"

먹다 남은 치킨이나 피자를 다음날 다시 먹는 일은 흔하다. 하지만 식탁 위에 방치한 음식을 섭취하는 행위가 자칫 식중독으로 이어질 수 있다는 전문가 경고가 나왔다. 실온에 오래 둔 음식은 눈에 보이지 않아도 세균이 빠르게 증식할 수 있어 각별한 주의가 필요하다는 지적이다.

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영국 레스터대학교 임상미생물학과 프림로즈 프리스톤 교수는 최근 학술 매체 '더 컨버세이션' 기고를 통해 남은 음식의 안전한 보관 기준을 제시했다. 핵심은 '조리 후 2시간 이내 냉장 보관'이다.

지난 밤새 식탁에 둔 치킨, 그냥 먹었다간…

남은 피자는 다음 날 먹어도 괜찮다고 생각하기 쉽지만 보관을 소홀히 하면 식중독 위험이 커진다. 피자에 들어가는 바질·후추·오레가노 같은 건조 허브에는 살모넬라균이나 바실루스 세레우스균이 존재할 수 있다. 조리 과정에서 대부분의 세균은 사라지지만 실온에 방치할 경우 남은 토핑이 세균의 먹이가 되면서 다시 증식할 수 있다.

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전문가들은 피자를 배달받거나 조리한 뒤 2시간 안에 뚜껑을 덮어 냉장 보관하고 2일 이내 섭취할 것을 권고한다. 냉장 보관은 세균 증식을 늦출 뿐 완전히 막지는 못한다.

치킨은 더 위험…"핏기 보이면 즉시 폐기해야"

남은 치킨은 더욱 주의가 필요하다. 닭고기는 수분과 영양분이 풍부하고 산성도가 낮아 세균이 번식하기 쉬운 대표적인 식품이다. 특히 조리된 치킨에서 핏기가 보인다면 덜 익은 부위가 있다는 의미로 즉시 폐기해야 한다.

냄새나 색만으로는 오염 여부를 판단하기 어려운 만큼 보관 기준을 지키는 것이 중요하다. 전문가들은 치킨 역시 2시간 이내 냉장 보관, 3일 이내 섭취를 권장한다.

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쌀이 들어간 음식은 피자나 치킨보다 더 위험할 수 있다. 생쌀에는 열에 강한 바실루스 세레우스균 포자가 존재하는데 조리 과정에서도 완전히 제거되지 않는다. 이 포자는 실온에서 다시 활성화돼 독소를 생성할 수 있으며 심한 구토와 설사를 유발할 수 있다. 볶음밥이나 리조또는 조리 후 빠르게 식혀 냉장 보관하고 24시간 이내 섭취하는 것이 안전하다.

통조림도 방심은 금물

통조림 역시 예외는 아니다. 남은 통조림 식품은 개봉 후 냉장 보관이 필수다. 위생상 캔 그대로 보관해도 큰 문제는 없지만 맛을 유지하려면 밀폐 용기에 옮겨 담는 것이 좋다.

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보관 기간은 산도에 따라 달라진다. 토마토처럼 산도가 높은 식품은 5~7일 보관이 가능하지만 고기·생선·채소 등 산도가 낮은 식품은 3일 이내 섭취하는 것이 바람직하다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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