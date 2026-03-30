“찾아가는 편의점 통했다”…CU, 출동 횟수 4배 증가

행사·축제 맞춤형 운영으로 매출과 편의성 동시 확보

출동 요청 급증에 추가 도입 검토…사회적 역할도 확대



BGF리테일 BGF리테일 close 증권정보 282330 KOSPI 현재가 137,100 전일대비 6,800 등락률 +5.22% 거래량 29,586 전일가 130,300 2026.03.30 09:24 기준 관련기사 [특징주]BGF리테일, CU 이동형 편의점 이익 기대감에 6%↑ 가성비 한끼 대명사였는데 6000원도 '훌쩍'…마트·편의점 '반값' 공략 민승배 BGF리테일 대표 "마케팅·물류 등 AI 내재화…전방위 혁신" 전 종목 시세 보기 이 운영하는 편의점 CU의 이동형 편의점 출동 횟수가 올해 3월까지 누적 운영 횟수는 지난해 같은 기간과 비교해 약 4배 수준으로 증가한 것으로 나타났다.

이동형 편의점은 3.5t 트럭을 개조해 만든 형태로, 일반 매장처럼 상품 진열대와 냉장·냉동 시설, 조리 장비, 결제 시스템까지 갖춘 것이 특징이다. 특정 장소에 고정되지 않고 필요에 따라 이동할 수 있어, 소비자가 있는 곳으로 직접 찾아가는 유통 방식이다.

특히 지역 축제나 스포츠 이벤트, 대학 행사처럼 일시적으로 유동 인구가 몰리는 현장에서 활용도가 높다. 편의시설이 부족한 공간에서도 즉시 운영이 가능해 고객 편의를 높이는 동시에 매출 효율도 끌어올릴 수 있다.

출동 증가의 주요 배경은 각종 야외 행사 확대다. 짧은 기간 동안 많은 인파가 몰리는 환경에서 이동형 매장이 효과적인 대안으로 자리 잡으면서 활용 범위가 넓어졌다.

CU는 행사 전 단계에서 규모와 방문객 특성, 입지 조건 등을 종합적으로 분석한 뒤 이에 맞는 상품 구성과 운영 전략을 적용하고 있다. 이런 맞춤형 대응을 통해 현장 수요를 정확히 반영하고 추가 매출 기회도 확보하고 있다.

앞으로도 운영 확대는 계속될 전망이다. 지역 축제 수와 관련 예산이 늘어나는 흐름 속에서 이동형 편의점의 역할도 커지고 있기 때문이다. 실제로 4월 천안, 과천 등 벚꽃 행사 기간에는 출동 횟수가 전년 같은 달 대비 약 5배 수준까지 증가할 것으로 예상된다.

최근에는 현장 요청이 급격히 늘면서 일정이 겹치는 사례까지 발생하고 있다. 이에 CU는 수요 대응력을 높이기 위해 이동형 점포 추가 도입도 검토 중이다.

이와 함께 단순 매출 확대를 넘어 지역 사회 기여 측면에서도 활용 범위를 넓히고 있다. 시니어 일자리와 연계한 이동형 점포 운영, 재난 상황 지원 플랫폼 등 다양한 프로젝트를 통해 공공적 기능도 강화하고 있다.

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이경하 BGF리테일 영업기획팀장은 "지역축제와 야외 행사 증가로 이동형 편의점 출동 수요가 빠르게 늘고 있다"며 "CU는 늘어나는 현장 수요에 대응하기 위해 이동형 편의점 추가 도입을 검토하는 한편, 다양한 현장에서 고객 수요에 즉각 대응하며 추가 매출 창출과 브랜드 경험을 동시에 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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