장애인과 함께하는 통합 체육공간

총사업비 281억 투입…12월 준공 목표

경기 파주시가 추진 중인 '반다비 국민체육센터 건립공사'가 공정률 44%를 보이며 순조롭게 진행되고 있다.

파주 반다비 국민체육센터 조감도. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 사업은 장애인 체육 기반시설 확충과 체육 복지 실현을 위해 지난해 4월 착수했으며, 올해 12월 준공을 목표로 추진되고 있다. 현재는 다목적체육관 지붕공사가 진행 중이다.

'반다비 국민체육센터'는 파주스타디움 맞은편에 위치하며, 지하 1층~지상 3층, 연면적 3922㎡ 규모로 건립된다. 수영장, 다목적체육관, 체력단련실 등 다양한 체육시설이 조성되며, 총사업비는 281억3000만원(국비 40억원, 특별조정교부금 18억원, 시비 223억3000만원)이다.

해당 시설은 파주시 최초로 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 공공 체육시설로 조성되는 것이 특징이다. 장애인 이용을 고려한 무장애 설계를 적용해 누구나 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 환경을 구축하고 있다.

파주시 관계자는 "반다비 국민체육센터는 장애인과 비장애인이 함께 스포츠를 즐기며 소통할 수 있는 통합사회의 상징적인 공간이 될 것"이라며, "준공까지 철저한 공정 및 안전관리를 통해 시민 기대에 부응하는 시설로 완성하겠다"라고 밝혔다.

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한편, 파주시는 반다비 국민체육센터 건립을 통해 장애인 체육 참여 기회를 확대하는 것은 물론, 기후에 관계없이 시민 누구나 이용 가능한 생활체육 기반시설을 구축해 지역 주민의 건강 증진과 여가 활성화 등 체육 복지 향상에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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