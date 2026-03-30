일상 속 작은 실천으로

정부 에너지 절감 정책 적극 동참

포스코그룹은 국가적 에너지 위기 대응에 맞춰 전사적 에너지 절약 캠페인을 펼친다고 30일 밝혔다.

포스코그룹은 이날부터 그룹 차원의 실천 캠페인 'S.A.V.E. 챌린지'를 시작한다. 이번 챌린지는 임직원이 일상 속 작은 실천을 통해 에너지 절약을 생활화하고, 이를 조직문화로 정착시키기 위해 마련됐다.

포스코그룹 임직원들이 사내 'SAVE 챌린지'에 동참하기 위해 엘리베이터 대신 계단을 이용하고 있다. 포스코홀딩스 AD 원본보기 아이콘

'S.A.V.E. 챌린지'는 ▲Step Up(엘리베이터 대신 계단 이용) ▲Active Transit(출퇴근 시 대중교통 이용 또는 도보 이동) ▲Vehicle Share(출퇴근 시 카풀 활용) ▲Energy Off(전원 차단 등 에너지 절감) 등 일상생활과 업무 공간에서 누구나 쉽게 실천할 수 있는 활동으로 구성된다. 19개 국내 그룹사 임직원은 임직원 전용 모바일 플랫폼 '챌린지(CHAlleNGE) 앱'을 통해 참여할 수 있다.

일주일간 참여 신청을 받은 뒤, 4월 6일부터 본격적인 실천 활동에 들어간다. 포스코그룹은 에너지 위기 상황이 완화될 때까지 챌린지를 지속 운영하며 임직원의 자발적인 참여를 이끌어낼 계획이다.

특히 임직원의 적극적인 참여를 독려하기 위해 인증 실적에 따라 인당 최대 5만원 상당의 포인트를 지급하며, 적립된 포인트는 기프티콘으로 교환해 사용할 수 있다.

'챌린지(CHAlleNGE) 앱'은 포스코그룹이 2022년 자체 개발한 임직원 ESG 실천 지원 플랫폼이다. 포스코그룹은 그동안 이 앱을 활용해 텀블러 사용, 하루 1만 보 걷기 등 다양한 임직원 참여형 캠페인을 운영해 왔다.

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한편, 포스코그룹은 2008년부터 차량 5부제를 시행하고 적정 실내 온도 준수, 점심·퇴근 후 조명 소등 등 생활 밀착형 에너지 절약 활동을 꾸준히 실천해오고 있다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



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