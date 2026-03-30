'AI 비전' 탑재, 최적 온도·음식 추천도

최대 101병 보관 가능한 넉넉한 공간

삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 173,100 전일대비 6,600 등락률 -3.67% 거래량 5,599,820 전일가 179,700 2026.03.30 09:23 기준 관련기사 액티브 상장지수펀드 규제 완화 기대감...코스닥에 훈풍 불까 [특징주]'이란 전쟁 격화' 삼성전자·SK하이닉스 약세 [클릭 e종목]"삼성전자, 1Q 영업익 43조 예상…매수 의견 유지" 전 종목 시세 보기 가 와인 정보 확인부터 입출고, 보관, 음용까지 인공지능(AI)으로 편리하고 체계적으로 관리할 수 있는 '인피니트 AI 와인 냉장고'를 출시했다고 30일 밝혔다.

인피니트(Infinite)는 고급스러운 소재와 품격 있는 디자인, 혁신 기술이 집약된 삼성전자 가전의 프리미엄 라인이다.

삼성전자가 와인 정보 확인부터 입출고, 보관, 음용까지 AI로 편리하고 체계적으로 관리할 수 있는 '인피니트 AI 와인 냉장고' 신제품을 출시했다. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

이번 신제품은 제품 상단에 탑재된 카메라인 'AI 비전(AI Vision)'을 기반으로 장기간 세심한 보관이 필요한 와인을 보다 쉽고 효율적으로 관리할 수 있도록 돕는 'AI 와인 매니저(AI Wine Manager)' 기능을 최초로 탑재한 것이 특징이다.

냉장고 도어가 열리면 기기 상단의 'AI 비전' 카메라가 와인병의 입출고를 감지한다. 냉장고에 와인이 수납되면 와인의 위치를 인식하는 동시에 라벨 정보를 분석해 와인의 이름과 품종, 빈티지 등 세부 정보를 스마트싱스의 'AI 와인 매니저'에 자동으로 기록한다. 보관 위치가 변경되거나 새로 꺼낸 경우에도 이를 감지해 와인 리스트를 실시간으로 업데이트한다. 사용자는 'AI 와인 매니저'에서 보유 와인 재고와 관리 현황, 보관 위치까지 손쉽게 확인할 수 있다. 또 보유 와인과 잘 어울리는 음식 레시피도 추천받을 수 있다.

또 와인을 최대 101병까지 보관할 수 있고, 치즈나 과일 등 와인과 함께 곁들이기 좋은 식재료도 보관할 수 있는 넉넉한 수납공간을 갖췄다. 내부 공간은 상·중·하칸 3개의 구역으로 나눠 공간별 와인의 종류나 보관하는 식재료에 맞춰 최저 3℃에서 최고 18℃까지 개별적인 온도 설정이 가능한 '트리플 냉각 존'으로 구성됐다. 중앙에는 ▲와인 ▲햄·소시지 ▲견과류 ▲치즈 ▲과일 5가지 모드로 온도를 세심하게 조절할 수 있는 '멀티팬트리'가 적용돼 고급 식재료도 최적의 상태로 보관할 수 있다.

전면 도어에는 UV 차단 3중 글래스 소재가 적용돼 외부 자외선을 약 92% 차단하고 효과적으로 정온을 유지하는 데 도움을 준다. 이를 통해 자외선이나 온도에 따른 변질 걱정 없이 와인을 최적의 상태로 보관할 수 있다.

이번 신제품은 '인피니트' 라인의 프리미엄한 디자인이 적용됐다. 도어 테두리에 고급스러운 '엣지 프레임' 디자인이 적용돼 입체감을 더했고, 냉장고 내부에는 블랙 메탈 소재가 적용돼 내부 조명인 '터널 라이팅'과 함께 세련된 분위기를 연출한다. 메탈 소재는 냉기를 보존해 냉기 손실을 줄여주고, 냉장고 내 온도 분포를 고르게 유지하는 데 도움을 준다. 또한 천연 소재의 우드 와인랙은 목재의 결을 살려 와인을 꺼내거나 넣을 때도 고급스러운 느낌을 더해준다. 700mm 깊이의 냉장고 가구장에 맞는 키친핏 설계로 주방 환경에 자연스럽게 어울리는 빌트인 룩을 연출할 수 있다.

또 사용자 친화적인 기능도 두루 갖춰 사용성을 높였다. 가벼운 터치나 음성으로 문을 열 수 있는 '오토 오픈 도어' 기능이 적용돼, 손에 와인이나 식재료를 들고 있어도 도어 센서를 터치하거나 모바일 기기의 AI 음성비서 '빅스비(Bixby)'를 통해 간편하게 문을 열 수 있다. 디지털 인버터 컴프레서를 통한 저진동·저소음 설계가 적용돼 조용하고 쾌적한 사용 환경을 제공한다.

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문종승 삼성전자 생활가전(DA)사업부 부사장은 "이번 신제품은 'AI 비전' 기능을 새로 탑재해 와인 구매부터 관리까지 편의성을 크게 높인 제품"이라며 "앞으로도 고도화된 AI 기술을 바탕으로 사용자의 라이프스타일을 혁신하는 프리미엄 가전을 지속 선보일 것"이라고 말했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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