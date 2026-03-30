비댁스, 수탁고 800억 돌파…국내 커스터디 최대 규모
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"3조원 목표"
국내 디지털자산 커스터디 전문 기업 비댁스가 올해 수탁 자산 규모(AUC) 800억원을 돌파했다고 밝혔다. 국내 커스터디 시장 최대 규모라는 게 비댁스의 설명이다.
금융위원회에 따르면 지난해 말 커스터디 업계 총 수탁고는 약 3000억원 감소했다. 반면 비댁스는 올해 들어 비트코인(BTC)을 중심으로 수탁고를 확보했다. 비댁스는 "단순 보관 서비스를 넘어 법인 고객의 사업 구조와 투자 전략에 맞춰 유연하게 수탁 및 관리할 수 있는 솔루션을 갖췄다"고 설명했다.
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비댁스는 국내 기업뿐 아니라 미국, 일본 등 글로벌 고객을 확보할 계획이다. 특히 법인 중심 시장에서 수탁 수요가 증가함에 따라 금융기관 및 법인 고객 기반을 강화하며 국내 디지털자산 수탁 시장 내 입지를 넓혀갈 예정이다.
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류홍열 비댁스 대표는 "향후 커스터디 시장은 단순 규모 경쟁을 넘어 '신뢰', '유연성', 그리고 '글로벌 연결성'이 핵심 경쟁력이 될 것"이라며 "법인 시장 확대에 맞춰 국내 1위 커스터디 사업자로 자리매김하고, 글로벌 수준의 디지털 자산 인프라 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.
오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
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