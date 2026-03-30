김포시, '제14회 김포한강마라톤' 규모도 역대 최대

7400여 명 참가…매년 참가자 신기록 세워

한강·철책선 따라 달리는 이색 코스 호평

황영조 팬사인회·공연·태권도 시범 등 부대행사 풍성

김병수 시장 "대한민국 대표 마라톤으로 성장 목표"

한강변 철책길을 달리는 김포한강마라톤대회가 올해 첫 대한육상연맹 공식 공인 인증대회가 되면서 양적으로나 질적으로나 괄목할 만한 성장을 이뤄 주목받고 있다. 지난해 처음으로 풀코스를 도입한 김포한강마라톤대회가 공식 인증 마라톤 대회로 승격되면서 7400여명이 참가해 성공적으로 치러지면서 수도권을 대표하는 대회로 거듭나고 있다는 평가다.

김포시가 지난 29일 김포종합운동장 일원에서 제14회 김포한강마라톤대회를 개최하고 있다. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

29일 김포종합운동장 일원에서 개최된 제14회 김포한강마라톤에는 이른 아침부터 전국에서 모인 마라톤 동호회와 가족, 자원봉사자 등 8,500여명이 모였다.

올해 김포한강마라톤에 적용된 대한육상연맹 정규코스 공인 인증은 수도권 서부지역 기초지자체 중 김포시가 최초로 획득한 것으로, 전국 226개 기초지자체 가운데서는 12번째 사례다.

김포한강마라톤대회의 기록은 국내·국제 마라톤 참가 자격과 엘리트·마스터즈 등급 산정에 활용되는 공식 증빙 자료로 참가 선수들은 국가대표 선발전, 올림픽, 아시안게임, 세계육상선수권 등 주요 국제대회의 참가 기준 기록으로도 제출 가능하다.

이번 대회 코스는 김포종합운동장을 출발해 사우사거리, 북변IC, 하성을 지나 고촌까지 이어지는 한강변 철책길 중심의 노선으로 구성됐으며 여기에 10km, 5km 종목까지 포함해 총 3개 종목이 운영됐다. 한강변과 철책선 구간을 따라 이어지는 김포만의 특색 있는 코스가 호평을 받았는데, 참가자들은 "한강을 따라 달리는 풍경이 인상적이었다", "구간마다 분위기가 달라 재미있었다"는 반응을 보이며 높은 만족도를 나타냈다.

김병수 김포시장이 지난 29일 김포종합운동장 일원에서 열린 제14회 김포한강마라톤대회에서 인사말을 하고 있다. 김포시 제공 원본보기 아이콘

참가자들 외에 관람객들의 호응도 높았다. 특히 올해는 황영조 선수 팬사인회와 함께 트로트 및 대중가요 공연, 태권도 시범 등 부대행사가 더욱 풍성하게 마련돼 축제형 마라톤의 진수를 선보였다.

이외에도 급수대 운영, 안내 동선, 안전요원 배치 등이 체계적으로 이루어져 혼선이 최소화됐고, 의료지원 체계도 신속하게 운영돼 참가자들이 안심하고 대회에 참여했다. 시는 경찰·소방·의료기관 등 유관기관과 협력해 교통관리 및 안전대책을 추진했으며, 주요 도로 구간 교통통제에도 시민들의 적극적인 이해와 협조가 이어지며 큰 혼잡 없이 대회가 원활히 진행됐다.

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김병수 김포시장은 "서부권 최초 대한육상연맹 정규코스 공인 인증과 풀코스 도입 등 발전을 거듭해 온 김포한강마라톤은 아름다운 자연을 배경으로 달리는 매력과 가족이 함께 즐길 수 있는 축제분위기로 많은 관심을 받아 오고 있다"며 "김포한강마라톤이 대한민국을 대표하는 마라톤으로 성장할 수 있도록 운영 품질을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 포부를 밝혔다.

김포시가 지난 29일 김포종합운동장 일원에서 제14회 김포한강마라톤대회를 개최하고 있다. 김포시 제공 원본보기 아이콘

한편, 김포한강마라톤대회는 2022년 3800여명에서 2023년 44500여명, 2024년 5700명, 2025년 6600여명, 2026년 7400여명이 참가하며 매년 신기록을 수립해 나가고 있다.

김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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