"치료보다 예방"…농협금융, 건강증진형 상품 출시

금연·운동·사회적 활동에 따라 혜택 부여

은행·보험·캐피탈 등 계열사 참여

이찬우 회장 "정부 정책에 금융이 동참"

NH농협금융지주가 정부의 예방·관리 중심 건강 정책에 발맞춰 고객의 건강관리 활동과 금융 혜택을 결합한 '건강증진형' 상품을 대거 출시한다.

농협금융은 은행, 생명, 손해, 캐피탈, 저축은행 등 계열사가 참여해 금연, 운동, 사회적 활동 등 건강관리 실천에 따라 금융 혜택을 부여하는 건강증진형 상품을 순차적으로 선보일 예정이다.

농협손해보험은 다음 달 1일 'NH올원더풀 바른치료보험'을 출시한다. 4대 질병(암·뇌질환·심장질환·치매)의 치료비를 보장하는 보험으로 금연은 물론 헌혈, 노인대학 수료, 자원봉사 등의 사회적 활동 참여시 보험료 할인 혜택을 제공한다.

농협금융은 또 건강관리와 연계한 적금·대출 등 다양한 상품을 연내 출시할 예정이다. 달리기에 관심이 많은 고객을 대상으로 한 러닝 특화 카드와 운동 중 자주 발생하는 재해(사고)를 보장하는 운동 특화 보험상품 출시도 준비 중이다.

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농협저축은행은 지난 24일 금연, 운동 등 건강관리 서약을 하면 우대금리를 제공하는 NH FIC 올바른 지구 정기적금을 출시한 바 있다.

이찬우 농협금융지주 회장은 "이번 상품은 정부의 국민 건강증진정책에 금융이 적극적으로 동참하는 사례로, 고객의 삶의 질 향상과 사회적 비용 절감에 기여할 것으로 기대된다"며 "농협금융 시니어 브랜드인 NH올원더풀 상품과 서비스에 건강증진 기능을 탑재해 시니어 금융을 강화할 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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