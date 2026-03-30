"월 2900원, 최대 7만원 적립"…G마켓, 내달 '꼭 멤버십' 론칭
불러오는 중...닫기
내달 23일 신규 적립형 멤버십 공개
2017년 스마일클럽 이후 9년만
월회비 업계 최저 수준…충성고객 혜택 강화
"쓸수록 커지는 혜택"…내달 20일까지 사전가입
지마켓(G마켓)은 다음 달 23일 신규 적립형 멤버십 '꼭'을 론칭하며 사전 가입 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.
지마켓이 독자 멤버십을 선보이는 것은 2017년 '스마일클럽' 이후 9년 만이다. 월회비는 업계 최저 수준인 2900원으로 '전 상품 대상 월 최대 7만원 적립'과 '캐시보장(차액보상)' 등을 핵심 혜택으로 넣었다. '꼭'이라는 멤버십 명칭에는 G마켓에서 쇼핑을 자주 하는 고객이라면 꼭 챙겨야 할 멤버십이라는 의미를 담았다.
G마켓 '꼭' 멤버십 모바일 화면. G마켓 제공
꼭 멤버십 회원에게는 누적 구매 금액에 따라 최대 5%까지 페이백 제공한다. 세부적으로 월 20만원까지는 5%, 20만원 초과부터 320만원까지는 2%가 스마일캐시로 적립된다. 쇼핑을 많이 하는 G마켓 헤비유저(충성고객)에게 이득이 되는 구조라고 회사 측은 설명했다.
캐시보장은 매달 적립액이 월 이용료보다 적으면 차액을 보상해 스마일캐시로 익월 지급하는 서비스다. 예를 들어 월 2만원 구매로 1000원이 적립될 경우 월회비 2900원과의 차액인 1900원을 추가로 지급한다. 구매가 발생하지 않은 달은 월회비를 스마일캐시로 제공한다. 이는 멤버십 이용 시 손실 부담을 줄인 구조로 주요 e커머스 중 최초로 선보이는 혜택이다.
향후 혜택을 강화한 제휴카드를 선보이는 등 외부와의 멤버십 협업도 강화할 방침이다. 다음 달 20일까지는 꼭 멤버십 사전 가입 프로모션을 진행한다. 이 기간에 가입하면 첫 달 무료 이용 혜택을 제공하고, 최대 1만원까지 할인되는 10% 할인쿠폰도 지급한다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"한 번 써보니 끊을 수가 없다"…141배 '껑충' 성...
G마켓 관계자는 "꼭 멤버십은 G마켓을 애용하는 고객을 타깃으로 한 쇼핑 전용 구독 서비스로, 쇼핑을 많이 할수록 혜택이 커지는 구조로 설계했다"며 "회비 부담까지 보완해 고객 체감 혜택을 높인 만큼 G마켓 단골들의 많은 관심을 바란다"고 말했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>