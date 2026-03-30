내달 23일 신규 적립형 멤버십 공개

2017년 스마일클럽 이후 9년만

월회비 업계 최저 수준…충성고객 혜택 강화

"쓸수록 커지는 혜택"…내달 20일까지 사전가입

지마켓(G마켓)은 다음 달 23일 신규 적립형 멤버십 '꼭'을 론칭하며 사전 가입 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.

지마켓이 독자 멤버십을 선보이는 것은 2017년 '스마일클럽' 이후 9년 만이다. 월회비는 업계 최저 수준인 2900원으로 '전 상품 대상 월 최대 7만원 적립'과 '캐시보장(차액보상)' 등을 핵심 혜택으로 넣었다. '꼭'이라는 멤버십 명칭에는 G마켓에서 쇼핑을 자주 하는 고객이라면 꼭 챙겨야 할 멤버십이라는 의미를 담았다.

G마켓 '꼭' 멤버십 모바일 화면. G마켓 제공 AD 원본보기 아이콘

꼭 멤버십 회원에게는 누적 구매 금액에 따라 최대 5%까지 페이백 제공한다. 세부적으로 월 20만원까지는 5%, 20만원 초과부터 320만원까지는 2%가 스마일캐시로 적립된다. 쇼핑을 많이 하는 G마켓 헤비유저(충성고객)에게 이득이 되는 구조라고 회사 측은 설명했다.

캐시보장은 매달 적립액이 월 이용료보다 적으면 차액을 보상해 스마일캐시로 익월 지급하는 서비스다. 예를 들어 월 2만원 구매로 1000원이 적립될 경우 월회비 2900원과의 차액인 1900원을 추가로 지급한다. 구매가 발생하지 않은 달은 월회비를 스마일캐시로 제공한다. 이는 멤버십 이용 시 손실 부담을 줄인 구조로 주요 e커머스 중 최초로 선보이는 혜택이다.

향후 혜택을 강화한 제휴카드를 선보이는 등 외부와의 멤버십 협업도 강화할 방침이다. 다음 달 20일까지는 꼭 멤버십 사전 가입 프로모션을 진행한다. 이 기간에 가입하면 첫 달 무료 이용 혜택을 제공하고, 최대 1만원까지 할인되는 10% 할인쿠폰도 지급한다.

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G마켓 관계자는 "꼭 멤버십은 G마켓을 애용하는 고객을 타깃으로 한 쇼핑 전용 구독 서비스로, 쇼핑을 많이 할수록 혜택이 커지는 구조로 설계했다"며 "회비 부담까지 보완해 고객 체감 혜택을 높인 만큼 G마켓 단골들의 많은 관심을 바란다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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