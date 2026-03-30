7000명 참여로 4000만원 기부금 조성

한국여자야구연맹·유소년클럽에 야구공 지원

빗썸과 SSG랜더스가 기부 챌린지를 통해 조성된 기부금으로 여자야구 지원에 나섰다.

지난 28일 양사는 인천SSG랜더스필드에서 열린 홈 개막 경기 시작 전 용품 전달식을 진행했다. 이날 행사에는 문선일 빗썸 서비스 총괄, 추신수 SSG랜더스 구단주 보좌역(겸 육성총괄)을 비롯해 초록우산 등 기부재단 관계자들이 참석했다.

지난 28일 인천SSG랜더스필드에서 열린 홈 개막전에서 ‘빗썸 기부 챌린지’를 통해 조성된 기부금으로 여자야구 지원을 위한 야구공 전달식에서 임혜진 한국여자야구연맹 회장(왼쪽부터), 김라경 여자 야구국가대표 선수, 추신수 SSG랜더스 구단주 보좌역(겸 육성총괄), 문선일 빗썸 서비스총괄, 김진 초록우산 인천지역본부장, 이교빈 천안 주니어 여자야구단 선수·안영진 감독이 기념촬영을 하고 있다. 빗썸 AD 원본보기 아이콘

기부금은 지난해 진행된 팬 참여형 기부 캠페인 '빗썸 기부 챌린지'를 통해 조성됐다. 팬들이 이벤트 쿠폰을 등록하는 것만으로 기부에 참여할 수 있도록 기획돼 7000여 명이 참여했다. 4000만원 상당의 기부금은 7500개의 야구공 구매에 사용됐다. 해당 야구공은 한국여자야구연맹(WBAK)과 국내 유일 여자야구 유소년 클럽 '천안 주니어 여자야구단'에 전달됐다.

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빗썸 관계자는 "팬들의 따뜻한 참여로 모인 기부금이 실제 여자야구 선수들에게 전달되는 뜻깊은 자리를 함께하게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌활동을 통해 건강한 기부 문화 확산에 기여하겠다"고 말했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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