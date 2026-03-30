오뚜기 오뚜기 close 증권정보 007310 KOSPI 현재가 353,000 전일대비 6,500 등락률 -1.81% 거래량 930 전일가 359,500 2026.03.30 09:22 기준 관련기사 [오늘의신상]집에서 매장 치킨을…'오즈키친 골드 후라이드치킨' 출시 함영준 오뚜기 회장, 사내이사 재선임…"불확실성에도 제품 경쟁력 강화" "포켓몬빵부터 라면까지 싹 내린대"…다음달 1일부터 바뀌는 가격표 전 종목 시세 보기 가 린나이와 업무협약(MOU)을 맺고 린나이의 신제품 자동조리레인지 애플리케이션(앱)을 기반으로 한 협업을 본격화한다고 30일 밝혔다.

오뚜기가 린나이와 업무협약(MOU)을 맺고 린나이의 신제품 자동조리레인지 애플리케이션(앱)을 기반으로 한 협업을 본격화한다고 30일 밝혔다.(사진제공=오뚜기) AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 오뚜기의 간편식 제품과 린나이의 자동조리 기술을 결합하고자 마련됐다. 양사는 린나이 자동조리레인지 앱 내에 '오뚜기 관'을 신설하고, 오뚜기의 간편식을 자동조리레인지로 이용할 수 있도록 지원한다.

제품별로 최적화된 화력과 조리 시간이 자동으로 설정돼 사용자가 앱에서 조리를 실행하면 조리가 완료된다. 사용자는 '오뚜기 관'에서 제품 정보를 확인하고 구매와 조리를 한 번에 할 수 있다.

AD

오뚜기의 대표 간편식인 ▲3분 요리 ▲오즈키친 ▲탕·국·찌개 카테고리를 중심으로 진행되며, 향후 적용 메뉴와 서비스 범위를 단계적으로 확대할 계획이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>