월요일인 30일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 오전 전라권과 제주도에서 시작된 비는 오후에 충청권 남부와 경상권으로, 밤에는 중부지방까지 확대되며 31일까지 이어지겠다.

올 봄들어 가장 따뜻한 날씨를 보인 23일 서울 종로 경복궁에 활짝 핀 산수유 사이로 관광객들이 봄을 즐기고 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

예상 강수량은 제주 30∼80㎜, 광주·전남 20∼50㎜, 부산·울산·경남 20∼50㎜, 전북 10∼40㎜, 충북남부 10∼40㎜, 대전·세종·충남 5∼30㎜, 대구·경북 10∼40㎜, 강원남부내륙 5∼30㎜, 강원중·북부내륙 5∼10㎜, 경기남부 5∼20㎜, 서울·인천·경기북부 5∼10㎜ 등이다.

낮 기온은 16∼22도로 예보됐다.

이날 오전 5시 기온은 서울 11.3도, 인천 10.8도, 수원 8.3도, 강릉 10.7도, 청주 10.1도, 대전 9.1도, 전주 10.6도, 광주 12.1도, 제주 14.8도, 대구 9.8도, 부산 11.5도, 울산 9.6도 등이다.

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미세먼지 농도는 수도권·충남은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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