전국 최고 수준 검진·근무환경 개선 추진… 안전한 일터 조성 박차

부산시교육청이 급식관계자의 폐질환 예방과 건강한 일터 복귀 지원을 위해 종합적인 건강관리 대책 마련에 나섰다.

부산시교육청은 급식관계자의 체계적인 건강관리와 지원을 위한 '폐질환 예방 종합계획'을 시행한다고 30일 전했다.

이번 계획은 ▲폐암 예방 지원 강화 ▲건강한 일터 복귀 지원 ▲안전한 근무 환경 조성에 중점을 두고 추진된다.

먼저 폐질환 조기 발견과 사후관리를 강화한다. 시교육청은 2024년 전국 최초로 도입한 '급식관계자 폐암 정기검진'을 올해도 이어가며, 1·2차 검진은 전액 지원하고 3차 검진은 최대 300만원까지 지원하는 등 전국 최고 수준의 검진 체계를 운영한다. 또 폐암 의심자와 확진자를 대상으로 분기별 건강 상태를 지속적으로 모니터링할 계획이다.

질병휴직 제도도 개선한다. 기존에는 진단서만으로 휴직을 승인했으나, 앞으로는 진단서와 소견서를 함께 제출할 경우 소견서상의 치료 기간을 기준으로 휴직을 허가해 충분한 회복 기간을 보장한다.

폐암 치료 후 복직 예정자를 위한 지원도 확대한다. 직업환경의학과 전문의를 통한 '업무적합성 평가'를 받을 수 있도록 하고, 1인당 10만원 이내 진료비를 지원한다. 아울러 오는 9월부터는 복직자의 소속 학교에 최대 3개월간 업무 지원 인력을 추가 배치해 가열 조리 제외 등 업무 조정을 통해 안정적인 복귀를 돕는다.

또 환기설비 개선이 완료된 학교로 우선 전보하는 '전보특례제도'를 운영해 폐암 확진자와 완치자의 건강 보호에도 나선다.

근무 환경 개선도 병행한다. 급식실 환기설비 단독 개선 사업은 올해 여름방학까지 마무리하고, 급식실 현대화 사업과 연계한 추가 개선도 단계적으로 추진한다. 현장 활용도를 높이기 위한 교육도 강화할 예정이다.

AD

근골격계 질환 예방과 유해 물질 노출 최소화를 위해 자동화·전기식 조리 기구 보급도 확대한다. 자동교반솥 지원을 지난해 17교에서 올해 28교로 늘리고, 현장 만족도가 높은 조리 로봇도 추가 도입한다. 가스식 조리 기구는 전기식으로 순차 교체할 계획이다.

김석준 교육감은 "이번 종합계획을 통해 급식관계자의 건강 보호부터 복귀, 근무환경 개선까지 체계적으로 관리할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 안전한 일터 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>