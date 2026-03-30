'엘리트 파트너 어워드' 등 7관왕 달성

국내 딜러사 최초 시상대 올라

BYD 공식 딜러사인 DT네트웍스가 아시아 태평양 지역 최고의 딜러사로 평가받으며 시장 내 위상을 강화했다. 론칭 첫해부터 적극적인 마케팅과 고객 서비스를 통해 브랜드의 안착을 이끌었다는 평가다.

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지난 21일 중국 심천에서 열린 ‘BYD 아시아 퍼시픽 2026 딜러 컨퍼런스’에서 BYD 공식 딜러사인 DT네트웍스가 총 7개 부문, 최다 수상을 기록했다. DT네트웍스 AD 원본보기 아이콘

DT네트웍스는 지난 21일 중국 심천 BYD 본사에서 열린 'BYD 아시아 퍼시픽 2026 딜러 컨퍼런스'에서 총 7개 부문을 수상했다고 30일 밝혔다. 이번 컨퍼런스에는 한국을 비롯해 일본, 호주, 태국 등 주요 국가 딜러사가 참석했으며, 국내 딜러사가 시상대에 오른 것은 이번이 처음이다.



DT네트웍스는 아태 지역 딜러사 중 최고의 지표를 기록한 '엘리트 파트너 어워드'를 비롯해 ▲AS 엑설런스 ▲마케팅 엑설런스 ▲브랜드 챔피언 스토어(스타필드 파주운정) ▲세일즈 챔피언 ▲AS 벤치마크 스토어(서초·동래) 등 전 부문에서 상을 받았다. 특히 첫 참가임에도 전체 딜러사 중 최다 수상이라는 성과를 기록했다.



도이치오토모빌 그룹의 자회사인 DT네트웍스는 서울과 경기, 부산, 경남 권역을 중심으로 국내 최대 규모의 BYD 네트워크를 운영하고 있다. 최근에는 전기차 모델 '돌핀'을 출시하며 국내 시장 점유율을 확대하는 중이다.



권혁민 DT네트웍스 대표이사는 "국내 론칭 첫해에 아태 지역 최다 수상이라는 성과를 거둔 것은 고객 신뢰가 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 서비스와 경험을 통해 국내 시장 내 브랜드 위상을 높여 나가겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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