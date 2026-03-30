범행 장면 녹화 CCTV 범죄 대응 한계

에스원 무인매장 전용 AI 보안 솔루션 계약 33% ↑

무인매장을 타깃으로 한 범죄가 증가하면서 인공지능(AI) 보안 솔루션을 찾는 업주들이 늘고 있다. 대부분의 무인매장에서 사용하는 CCTV는 사고 장면을 녹화하는 데 그쳐 범행이 벌어지는 것을 막는 데는 한계가 있어서다. AI 보안 솔루션은 기존 보안 시스템의 한계를 보완하는 새로운 대응 체계로 주목받고 있다.

30일 보안 기업 에스원에 따르면 무인매장 전용 AI 보안 솔루션의 계약 건수는 올해 들어 전년 대비 33% 증가했다. 에스원의 무인매장 전용 AI 보안솔루션은 CCTV를 여러 대 설치하더라도 녹화 기능만 제공해 피해가 반복될 수 있는 문제를 해결하는 데 초점을 맞췄다. AI CCTV는 매장 내 난동이나 장시간 체류 등 이상 행동을 AI가 실시간으로 감지해 관제센터에 전달하고, 업주 스마트폰으로도 알린다. 범행 징후를 AI가 먼저 포착하고, 사람이 판단·대응하는 구조다.

에스원 직원이 점주에게 무인매장 내 AI CCTV의 설치 위치와 주요 기능을 설명하고 있다. 에스원 AD 원본보기 아이콘

특히 AI 보안 솔루션이 도입된 매장에서는 업주가 직접 대응에 나설 필요가 없다. AI CCTV가 이상 행동을 감지하면 AI가 관제센터에 자동으로 신호를 전송, 관제 요원이 매장 스피커를 통해 경고 방송을 송출해 범행 중단을 유도하고 상황이 해소되지 않으면 보안 요원이 현장에 출동한다. 에스원은 최근 심야에 10대 4명이 무인매장 지폐교환기에서 현금을 훔쳐 달아난 사건에서 AI CCTV가 기물 파손을 감지하고 보안요원이 즉각 출동해 현장에서 범죄자를 확보, 경찰에 인계했다고 설명했다.

에스원은 범죄의 타깃이 되고 있는 키오스크에도 전용 감지기를 제공한다. 파손이나 이상 충격이 발생하면 관제센터에 신호가 전달되며, 잠금장치가 훼손되더라도 곧바로 경고 방송과 긴급 출동이 연계돼 추가 피해를 줄일 수 있다는 설명이다. 또 도난이나 파손 발생 시 최대 1000만원 한도 내에서 보상 서비스도 제공하고 있다. 피해가 발생하면 수리 비용과 손실을 보전받을 수 있는 만큼 업주의 운영 부담이 줄어든다.

에스원 무인매장 전용 AI 보안 솔루션을 도입해 반려용품 무인매장 '강냥이'를 운영하고 있는 업주는 "AI가 이상 행동을 감지하면 바로 관제센터에서 대응해줘 새벽 시간에도 안심이 된다"며 "출동 전 경고 방송만으로도 범행이 중단된 사례가 있어 예방 효과를 크게 실감하고 있다"고 말했다.

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에스원 관계자는 "단순 녹화형 CCTV만으로는 무인매장 범죄에 대응하기 어렵다는 인식이 확산되면서, 기존 CCTV 고객들이 AI CCTV 기반 솔루션으로 전환하는 사례가 빠르게 늘고 있다"며 "업주들이 범죄 불안 없이 매장 운영에 전념할 수 있도록 무인매장 전용 AI 보안 솔루션의 보급을 적극 확대해 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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