더본코리아, 다음 달 1일부터 19일간 ‘최대 50% 할인’

한신포차·새마을식당 등 16개 브랜드별 ‘릴레이 프로모션’

"사법리스크 해소 분위기, 고객에 감사 전하려 기획"

더본코리아가 다음 달 1일부터 총 16개 외식 브랜드의 대표 메뉴를 최대 50% 할인가에 제공한다.

더본코리아는 다음 달 1일부터 19일까지 '고객 감사 외식 통합전'을 진행한다고 30일 밝혔다. 행사는 총 19일간 요일별로 지정된 브랜드에서 대표 메뉴에 대한 최대 50% 할인 릴레이 프로모션을 진행한다.

요일별 참여 브랜드는 ▲4월 1·3·8·10일(수,금) 역전우동, 원조쌈밥집, 제순식당 ▲4월 1·2·8·9일(수,목) 한신포차, 새마을식당, 막이오름 ▲4월 2·4·9·11일(목,토) 롤링파스타, 인생설렁탕, 미정국수 ▲4월 3·4·10·11일(금,토) 백스비어, 연돈튀김덮밥(연돈볼카츠), 리춘식당, 돌배기집, 본가 등이다. 브랜드별 할인 메뉴 등 자세한 내용은 더본코리아 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

아울러 다음 달 14일 단 하루는 블랙데이를 기념해 홍콩반점에서 짜장면을 3900원에 판매하며 6~12일까지 빽보이피자 '오븐에 구운 샌드위치(오구샌)' 주문 시 5000원 할인, 13~19일까지는 배달의민족에서 빽보이피자 모든 피자 메뉴를 6000원 할인 판매한다.

고객 감사 외식 통합전은 지난 1년간 더본코리아를 둘러싼 수많은 오해 속에서도 변함없이 브랜드를 믿고 매장을 방문해 주신 고객에게 감사의 마음을 전하고자 기획된 행사다. 더본코리아는 지난해 특정인들이 진행한 약 160여 건이 넘는 고발로 인해 여러 논란에 휩싸였으며 올해 초 대부분의 의혹이 무혐의 결과로 이어지고 있다.

이번 통합전은 행사 진행에 투입되는 모든 할인 및 홍보 비용을 본사에서 100% 지원한다. 더본코리아는 지난해 대규모 가맹점 상생 지원책의 일환으로 300억원 규모의 100% 본사 지원 통합 할인 프로모션을 진행한 바 있다.

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더본코리아는 고객 편의성 및 혜택 강화를 위해 빽다방을 비롯해 외식 전 브랜드와 더본몰 등을 하나로 연결하는 통합 멤버십 도입도 준비 중이다. 해당 서비스는 상반기 내 론칭을 목표로 하고 있다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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