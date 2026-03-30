2018년 퍼시스 첫 여성임원 발탁

퍼시스가 박정희 부사장을 새 대표이사로 선임했다.


박정희 퍼시스 대표이사. 퍼시스

박정희 퍼시스 대표이사. 퍼시스

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퍼시스는 지난 27일 서울 송파 오금동 사옥에서 열린 정기주주총회에서 박 부사장을 대표이사로 선임했다고 밝혔다.

박정희 대표는 1975년생으로 연세대 실내건축학과를 졸업하고 1998년 퍼시스에 입사했다. 퍼시스 상품기획팀장, 사무환경연구팀장 등을 역임했다.

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국내 유수 기업의 사무환경 컨설팅 등을 진두지휘하며 현장을 두루 섭렵한 오피스 전문가로 2018년 퍼시스그룹 내 첫 여성 임원으로 발탁됐다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
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