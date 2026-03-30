2018년 퍼시스 첫 여성임원 발탁



퍼시스가 박정희 부사장을 새 대표이사로 선임했다.

박정희 퍼시스 대표이사. 퍼시스 AD 원본보기 아이콘

퍼시스는 지난 27일 서울 송파 오금동 사옥에서 열린 정기주주총회에서 박 부사장을 대표이사로 선임했다고 밝혔다.

박정희 대표는 1975년생으로 연세대 실내건축학과를 졸업하고 1998년 퍼시스에 입사했다. 퍼시스 상품기획팀장, 사무환경연구팀장 등을 역임했다.

AD

국내 유수 기업의 사무환경 컨설팅 등을 진두지휘하며 현장을 두루 섭렵한 오피스 전문가로 2018년 퍼시스그룹 내 첫 여성 임원으로 발탁됐다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>