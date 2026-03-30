햇빛과 공기를 이용한 친환경 방식으로 의약품 핵심 원료를 생산할 수 있는 길이 열렸다. 화학 합성의 난제를 해결해 얻은 결과물이다.

AI 생성 이미지. KAIST AD 원본보기 아이콘

KAIST는 화학과 한상우 교수 연구팀이 고체 상태에서 작동하는 '은(Ag) 기반 촉매'와 용액 속에서 작용하는 유기 광촉매 'DDQ(빛을 받아 화학 반응을 일으키는 물질)'를 하나로 결합해 햇빛과 공기만으로 의약품 핵심 원료 '아민(amine)'을 생산하는 데 성공했다고 30일 밝혔다.

기존 유기 광촉매 방식에서는 반응 후 촉매를 다시 사용하려면 추가 화학물질이 필요했다. 공기 중 산소를 사용할 경우에는 반응 속도가 느려져 효율이 떨어지는 한계를 보였다.

연구팀은 이를 해결하기 위해 반응 과정에서 생기는 부산물을 다시 활용하는 방법을 고안했다. 부산물이 촉매를 다시 사용할 수 있는 상태로 되돌리고, 공기 중 산소는 이 과정을 반복하도록 돕는 방식이다. 촉매의 쓰임이 일회성으로 끝나는 게 아니라 스스로 재생돼 계속 작동하는 '순환 구조'를 구현한 것이다.

이 기술을 활용하면 별도의 화학물질 없이 햇빛과 공기로 아민을 친환경적으로 만들어내는 등 필요한 물질을 생산할 수 있다. 화학물질을 추가하지 않고도 촉매가 계속 작동할 수 있는 일종의 '순환형 촉매 시스템'이 완성된 셈이다.

(왼쪽부터) 한상우 교수, 백진욱 연구원. KAIST 원본보기 아이콘

연구팀이 개발한 기술은 햇빛과 공기만으로 반응이 진행된다는 게 특징이다. 햇빛은 촉매를 활성화해 반응을 시작하고, 공기는 사용한 촉매를 재사용할 수 있는 상태로 되돌린다. 촉매가 계속 '충전'되면서 반복적으로 작동될 수 있게 하는 구조다. 이 과정에서 공기는 물만 남겨 환경 부담도 줄일 수 있다.

서로 다른 촉매가 만나면 기능이 떨어지는 문제를 해결하기 위해 연구팀은 리튬염(LiClO4)을 도입했다. 이 물질은 두 촉매가 서로 방해하지 않도록 조정하는 역할을 하며, 촉매의 안정성과 수명을 향상한다.

이번 연구는 서로 다른 촉매를 하나로 결합해 햇빛과 공기만으로도 필요한 화학물질을 생산할 수 있음을 보여준다. 복잡한 화학물질이나 화석연료에 의존하지 않는 덕분에 화학 공정에서 발생하는 탄소 배출과 환경오염을 줄이는 데 기여할 수 있다.

한 교수는 "이번 연구는 금속 기반 촉매가 빛을 받아 반응하고 다시 원래 상태로 돌아오는 순환 구조(무기 광화학 루프 기술)를 정밀 유기 합성 분야에 성공적으로 접목한 첫 사례"라며 "서로 다른 촉매 시스템의 장점만을 결합해 화학 산업의 탄소 발자국을 획기적으로 줄이는 중요한 진전"이라고 말했다.

그러면서 "연구팀은 이 기술로 의약품 원료 등 고부가가치 화합물을 가장 친환경적인 방식으로 생산할 수 있는 새로운 길을 열었다"고 설명했다.

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한편 이번 연구에는 KAIST 화학과 백진욱 연구원이 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 지난 18일 화학 분야 국제학술지 '미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society·JACS)'에 게재됐다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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