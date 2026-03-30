[오늘의신상]"4700원에 고기도 치즈도 두 배"…한정판 노브랜드버거

'NBB 어메이징 더블 랜쇼페 에디션' 출시

내달 1일부터 세트 6600원 판매

신세계푸드 신세계푸드 close 증권정보 031440 KOSPI 현재가 48,650 전일대비 700 등락률 -1.42% 거래량 1,660 전일가 49,350 2026.03.30 09:19 기준 관련기사 [오늘의신상]유행하는 '버터떡' 먹어보자…신세계푸드 신제품 출시 이마트24 "로열티 전환 점포, 월 최대 139만원 수익 개선" 신세계푸드 효자 '한우양육개장' 이마트로 판매 확대 전 종목 시세 보기 의 노브랜드 버거가 신세계그룹 상반기 최대 쇼핑 축제인 '랜더스 쇼핑 페스타'에 맞춰 한정판 신메뉴 'NBB 어메이징 더블 랜쇼페 에디션'을 출시한다고 30일 밝혔다.

이번 신제품은 다음 달 1일부터 12일까지 판매한다. 이 제품은 불맛을 살린 두 장의 패티에 더블 슬라이스 치즈를 더했고, 체더치즈 소스와 양파, 피클 등 토핑을 더 해 정통 아메리칸 스타일의 맛을 구현했다.

가격은 단품 4700원, 세트 6600원으로 구성했다.

AD

노브랜드 버거는 판매 기간 중 NBB 애플리케이션(앱) 쿠폰을 통해 'NBB 어메이징 더블 랜쇼페 에디션' 매장 픽업 주문 시 라지 사이즈 감자튀김과 음료를 무료로 즐길 수 있는 라지 세트업 혜택을 제공한다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>