"취미가 같으니 말도 잘 통해요"

성남시, 미혼 직장인 300명 ‘커넥터스’ 개최

운동 즐기는 사람들 300명 모여 자연스러운 교류

경기 성남시(시장 신상진)는 청년 교류 행사인 '커넥터스(Connect-us)'가 지난 29일 위례 밀리토피아 호텔(수정구 창곡동)에서 성황리에 열렸다고 30일 밝혔다.

신상진 성남시장이 지난 29일 위례 밀리토피아 호텔에서 열린 성남시 청년 교류 행사인 ‘커넥터스’에 참석해 소통하고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

'운동을 즐기는 사람들'을 주제로 한 이날 행사에는 성남시 거주자 또는 지역 내 기업체에 재직 중인 27~43세(1982~1998년생) 미혼 직장인 300명(남녀 각 150명)이 참여했다.

이들은 달리기, 요가, 테니스, 축구, 야구 등 서로의 운동 취향을 공유하고, 토크 콘서트를 통해 소통하는 시간을 가졌다.

토크 콘서트는 예능 방송 '말자쇼' 진행자로 활동 중인 개그우먼 김영희 씨가 맡아 행사 분위기를 띄웠다.

관심 있는 운동 분야별 소그룹(10명)을 구성해 공통의 취향과 일상에 관해 대화를 이어가 사회적 관계망을 넓히는 계기도 마련했다.

송 씨(여, 34세, 공기업 재직)는 "운동이라는 공동 관심사가 있어서 처음 만난 사람들과도 편하게 이야기할 수 있었다"면서 "새로운 친구가 생겼다"고 말했다.

성남시 관계자는 "커넥터스는 취향 맞고 마음 맞는 청년들이 교류할 수 있도록 기획한 프로그램"이라면서 "이번 행사는 '운동'이 매개가 돼 형식적인 만남이 아닌 자연스러운 교류의 장이 됐다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

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성남시는 오는 12월 같은 행사를 한 차례 더 개최할 계획이다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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