심사기간 6개월로 단축…9월 내 승인 여부 결정

HLB HLB close 증권정보 028300 KOSDAQ 현재가 53,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 49,950 2026.03.30 개장전(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 HLB그룹, AACR '플레너리 구두 발표'로 글로벌 주목…연구 4건 발표 전 종목 시세 보기 의 담관암 신약 후보물질이 미국 식품의약국(FDA) 우선심사 대상으로 지정되며 본심사에 돌입했다. 승인 여부는 오는 9월 말 이전 결정될 전망이다.

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HLB는 미국 자회사 엘레바 테라퓨틱스(이하 엘레바)가 27일(현지시간) 미국 식품의약국(FDA)으로부터 '리라푸그라티닙'의 FGFR2 융합 및 재배열 대상 담관암 2차 치료제 신약허가 신청에 대해 본심사에 착수한다는 통보를 받았다고 30일 밝혔다.

FDA는 해당 신청을 우선심사 대상으로 지정했다. 이에 따라 통상 10개월이 소요되는 심사 기간은 약 6개월로 단축됐다. 승인 여부는 9월 27일 이전 결정될 예정이다.

리라푸그라티닙은 임상시험에서 객관적 반응률 47%를 기록했다. 기존 FGFR 억제제인 페미가티닙 36%, 푸티바티닙 42% 대비 높은 수치다. 회사는 안전성 측면에서도 용량 조절을 통해 관리 가능한 수준임을 확인했다고 설명했다.

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엘레바는 이번 우선심사 지정을 계기로 허가 대응과 상업화 준비에 집중한다는 계획이다. 현재 진행 중인 암종 확대 임상도 병행해 개발 속도를 높인다는 방침이다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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