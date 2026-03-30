군부대·고용노동청 등 참여 간담회 개최… 청년일자리·채용 정보 공유

부산지방보훈청 제대군인지원센터는 지난 27일 청사 백재덕실에서 군부대 인사담당자와 취업지원기관 관계자들과 간담회를 개최했다.

부산지방보훈청 제대군인지원센터가 군부대 인사담당자 및 취업지원기관 관계자들과 간담회를 개최하고 기념촬영하고 있다. 부산지방보훈청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 간담회에는 해군작전사령부, 제53보병사단, 국군수송사령부 항만운영단, 제655항만대대 등 군부대 취·창업지원 담당자 4명과 부산지방고용노동청, 해양수산부 관계자 3명 등 총 7명이 참석했다.

제대군인지원센터는 참석 기관을 대상으로 국가보훈부 제대군인 지원제도를 안내하고, 군부대 관계자들과 순회교육 일정에 대한 협조 방안을 논의했다.

또 전역 예정 장병들에게 실질적인 도움이 되는 정보를 제공하기 위해 부산지방고용노동청은 청년일자리 지원제도를 소개했으며, 해양수산부는 과학기술직 채용 관련 내용을 설명했다.

참석자들은 제대군인의 원활한 사회 진출과 취업 지원을 위해 기관 간 정보 교류와 협력을 지속적으로 강화해 나가기로 뜻을 모았다.

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전국 10개소에 설치·운영 중인 제대군인지원센터는 5년 이상 복무한 중·장기복무 제대군인을 대상으로 1대1 진로상담, 채용정보 제공, 교육훈련비 및 전직지원금 지급 등 다양한 취·창업 지원 서비스를 제공하고 있다. 관련 사항은 제대군인지원센터 홈페이지 또는 유선 문의를 통해 확인할 수 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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