금정구청·대학생 봉사단과 협업… ‘사랑의 집 고쳐주기’ 사업 확대 추진

세정나눔재단이 취약계층의 주거환경 개선을 위한 지원 사업을 올해도 확대 추진한다.

세정나눔재단은 독거노인과 저소득층 등 주거 취약계층을 대상으로 '사랑의 집 고쳐주기' 사업을 시행하고, 총 최대 2000만원 규모의 사업비를 지원한다고 전했다. 2008년 시작된 이 사업은 17년간 총 330가구의 주거환경을 개선하며 지역사회 주거복지 향상에 기여해왔다.

세정나눔재단과 대학생 봉사동아리 어썸이 '사랑의 집고쳐주기' 사업에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 세정나눔재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 부산지역 대학생 연합봉사동아리 '어썸(Awesome)'과 금정구청 등 지역사회 파트너와 협업해 진행된다. 대학생 봉사단이 도배·장판 교체 등 현장 작업에 직접 참여하고, 금정구청이 대상 가구 발굴과 행정 지원을 맡는 민·관·학 협력 모델로 운영된다. 대상은 부산 금정구를 포함한 부산 전역의 주거 취약계층 가구다.

지원은 가구당 최대 200만원 한도 내에서 분기별 약 2가구, 연간 최대 10가구를 대상으로 진행된다. 도배·장판 교체 등 기본적인 주거 개선은 물론 자재비와 설비 교체, 노후 시설 보수 등 실질적인 주거환경 개선에 필요한 비용을 폭넓게 포함한다.

실제 대상 가구는 금정구 부곡3동과 오륜동 일대 저소득층으로, 환기가 어려운 습한 환경과 곰팡이, 바닥 냉기 등 열악한 주거 여건에 놓여 있는 것으로 전해졌다. 1분기 첫 사업은 3월 28일 진행되며, 대학생 봉사단이 아침부터 저녁까지 참여해 가구당 12명의 자원봉사자가 힘을 보탠다. 사업비는 결과보고서를 기반으로 사후 정산 방식으로 지급돼 투명성과 효율성을 높일 계획이다.

박순호 이사장은 "주거환경은 삶의 질과 직결되는 중요한 요소인 만큼 실질적인 변화를 만들어내는 데 중점을 두고 있다"며 "대학생 봉사단과 지자체가 함께하는 협업 구조는 청년의 사회 참여를 확대하는 동시에 주거복지 사각지대를 해소하는 의미 있는 모델"이라고 말했다.

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세정나눔재단은 설립 이후 '사랑의 집 고쳐주기'를 비롯해 장학사업, 문화예술 지원, 사회복지시설 후원 등 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 펼치며 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다. 앞으로도 지역사회와 협력해 실질적이고 지속가능한 나눔 활동을 이어갈 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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