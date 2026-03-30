삼성전자 서비스센터, '예약 서비스' 확대
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4월1일부터 전국 서비스센터 169곳
화~금요일 예약 서비스 제공
삼성전자서비스가 일부 서비스센터에서 제공하던 '예약 서비스'를 4월 1일부터 전국 모든 서비스센터로 확대한다.
'예약 서비스'는 고객이 원하는 시간에 대기 없이 휴대폰, 태블릿, 웨어러블 제품을 점검받을 수 있는 서비스다.
삼성전자서비스 임직원이 서비스를 제공하는 모습. 삼성전자서비스
삼성전자서비스는 고객의 편의를 위해 지난해 9월부터 전국 주요 서비스센터 23곳에서 예약 서비스를 시범 운영해 왔다.
시범 운영 결과, 서비스센터 내방객 중 예약 고객의 비중은 서비스 도입 초기인 지난해 9월 대비 올해 3월에 50% 이상 증가했다.
고객 만족도 조사에서도 예약 고객의 만족도가 더 높게 나타났다.
이에, 삼성전자서비스는 4월 1일부터 전국 모든 서비스센터에서 화요일부터 금요일까지 예약 서비스를 제공할 계획이다.
예약 서비스는 삼성전자서비스 홈페이지 및 컨택센터를 통해 신청할 수 있다.
월요일 오전에는 주말 동안 누적된 서비스 수요가 집중되며 내방객이 40% 이상 많아 예약 서비스를 제공하지 않는다.
다만, 기존에 예약 서비스를 제공했던 주요 서비스센터 23곳에서 월요일 오후 13시부터 금요일까지 예약 시간을 확대하여 운영한다.
삼성전자서비스는 월요일 오후 예약 서비스 현황을 면밀히 분석한 후 다른 서비스센터로 확대 여부를 검토할 계획이다.
주말에는 '주말케어센터'를 통해 예약 서비스를 이용할 수 있다.
특히, 제품 상태 및 기능 점검과 같이 즉시 조치가 필요하지 않은 경우에는 내방객이 많은 월요일을 피해 화요일부터 금요일에 예약 서비스를 활용하면 더욱 편리하다.
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여세중 삼성전자서비스 운영팀장 상무는 "예약 서비스 확대로 고객이 삼성전자 제품을 더욱 편리하게 사용할 수 있을 걸로 기대된다"며 "앞으로도 고객에게 꼭 필요한 차별화된 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.
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