8대 1 경쟁률 뚫은 ‘K-중매’의 힘

사업 시행 4년 차 결혼·예정 커플 23쌍

솔로몬의 선택, 4년 차 정책 성과 가시화

경기 성남시(시장 신상진)는 미혼남녀 만남 자리인 '솔로몬(SOLOMON)의 선택' 올 상반기 22~24기 행사에서 모두 70쌍의 커플 매칭이 성사됐다고 30일 밝혔다.

신상진 시장이 지난 28일 분당구 백현동 탭퍼블릭에서 열린 성남시 ‘솔로몬의 선택’ 24기 행사에서 참가자들과 대화를 나누고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

기수별로 △22기 행사(3월 21일, 감성타코 판교점)에서 23쌍 커플 △23기 행사(3월 22일, 감성타코 판교점) 27쌍 커플 △24기 행사(3월 28일, 백현동 탭퍼블릭)에서 20쌍 커플이 각각 매칭됐다.

기수별 50쌍이 참가해 46.7%(총 150쌍 중 70쌍)의 커플 매칭률을 나타냈다.

솔로몬의 선택은 미혼 청춘 남녀에게 자연스러운 소통의 장을 제공하고 결혼에 대한 긍정적인 가치관을 확산하기 위해 기획한 지방자치단체 차원의 결혼 장려 시책으로, 올해로 4년 차다.

시는 참여 자격을 27~39세(1998~1986년생) 직장인 미혼남녀로 했다. 이번 상반기(22~24기) 행사는 300명 모집에 2405명의 신청자가 몰렸다.

시는 추첨으로 참가자를 선발해 평균 8대 1의 경쟁률을 뚫은 이들이 행사장에 나왔다.

참여자들은 서먹함 깨기(아이스브레이킹), 소그룹 교류, 1대 1 순환 대화, 커플 게임 등 단계별 프로그램에 참여해 서로를 알아가는 시간을 가졌다.

행사가 끝나기 전 마음에 드는 상대방을 3명까지 '썸 매칭' 용지에 적어냈다.

시는 서로 호감을 나타낸 커플을 확인하고, 상대방 연락처를 문자 메시지로 알려줬다.

솔로몬의 선택 행사는 2023년 7월 처음 시작돼 현재까지 13쌍이 결혼했고, 10쌍이 결혼을 앞두고 있다.

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이 행사는 국내외 언론사의 관심을 끌어 미국 뉴욕타임스, 영국 로이터통신, 스위스 일간지 노이에 취르허 차이퉁(NZZ), 프랑스 공영방송(France2), 영국 가디언 등 11개사가 이른바 'K-중매' 정책을 주요 기사로 다뤘다.

지난 28일 분당구 백현동 탭퍼블릭에서 열린 성남시 ‘솔로몬의 선택’ 24기 행사. 성남시 제공 원본보기 아이콘

성남시 관계자는 "사업 시행 4년 차 맞아 결혼했거나 결혼 예정인 커플이 23쌍으로 집계돼 시책 성과가 가시화하고 있다"면서 "올 하반기에도 솔로몬의 선택 행사를 이어가 청년층의 건강한 만남과 관계 형성을 적극 지원할 것"이라고 말했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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