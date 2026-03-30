경기도교육청4·16생명안전교육원이 세월호 참사 12주기를 맞아 희생자를 추모하고 생명과 안전의 가치를 되새기고자 4월 한 달을 '노란 리본의 달'로 지정하고 다양한 교육·추모 활동을 추진한다.

이번 '노란 리본의 달'은 학생·교직원·학부모 등 교육공동체가 함께 참여하는 추모와 교육이 결합된 프로그램으로 경기도교육청 전 기관의 자율적 참여하에 진행된다.

도교육청 전 기관은 ▲노란 리본 착용 ▲'0416 우체통' 추모 글 남기기 ▲기관 누리집 추모 배너 게시 ▲공문서 추모 문구 삽입 등 일상 속 추모 활동을 전개한다.

특히 4월 16일에는 기관별로 추모 사이렌을 울리고 묵념을 실시해 희생자들을 기억하는 시간을 갖는다.

경기도교육청이 세월호 참사 12주기를 맞아 4월 한 달 동안 '노란 리본의 달' 행사를 진행한다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

학생 참여 중심의 교육 활동도 운영된다. 학교에서는 4·16 교육자료를 활용한 계기교육을 실시하고, 추모 편지 쓰기·그림 그리기·안전 글짓기 등 문예 행사를 진행한다.

이외에도 기관별 특색을 살린 추모 아이디어 공모를 통해 교육공동체의 자발적 참여를 유도하고 다양한 방식의 추모 문화 확산에도 힘쓸 예정이다.

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전명선 경기도교육청4·16생명안전교육원장은 "세월호 참사를 잊지 않고 기억하는 것은 더 안전한 사회로 나아가기 위한 출발점"이라며 "노란 리본의 달을 통해 교육공동체가 함께 공감하고 실천하는 추모 문화가 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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