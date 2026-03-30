디지털 헬스케어 탐방 진행… AI 진단부터 스마트 병동까지 혁신 사례 공유

좋은강안병원이 미국 스탠퍼드대학교 경영대학원 학생들의 방문을 받으며 디지털 헬스케어 혁신 현장을 선보였다.

좋은강안병원은 지난 27일 오후 스탠퍼드대 경영대학원생 30명이 병원을 방문해 '대한민국 디지털 헬스케어 탐방' 프로그램을 진행했다고 30일 전했다.

스탠퍼드 경영대학원생 팸투어. 좋은강안병원 제공 AD 원본보기 아이콘

은성의료재단 좋은병원들(문화·삼선·강안)은 단순한 디지털 장비 도입을 넘어 'AI 증강병원'을 목표로 체계적인 혁신을 추진하고 있다. 특히 국내 2차 종합병원 가운데 처음으로 AI 진단 솔루션을 도입하며 대학병원보다 앞선 행보를 보였고, 현재는 가장 많은 AI 진단 솔루션을 실제 진료 현장에 적용하고 있다.

대표적으로 흉부 X레이 판독 AI '루닛 인사이트 CXR'을 시작으로 유방암 진단 '루닛 인사이트 MMR', 뇌졸중 긴급 진단 AI(JLK), 환자 예후 예측 시스템 '바이탈케어(AI트릭스)' 등을 도입했다.

최근에는 기술 도입을 넘어 자체 개발과 실증을 위해 부산대학교와 협력해 '좋은병원들 AX헬스케어센터'를 구축하며 연구 기반도 강화하고 있다.

또 2023년에는 직원들의 업무 방식 혁신을 위해 구글과 협업, 국내 병원 최초로 구글 워크스페이스(GWS)를 도입해 문서 협업과 회의 운영 등 병원 내 업무 환경을 디지털 중심으로 전환했다.

이날 구자성 이사장은 병원 소개와 함께 AI 진단 솔루션 도입 배경과 운영 현황을 직접 발표했다. 이어진 질의응답에서는 행정 책임자와 간호사 등이 참여해 도입 예산, 현장 적용 과정의 어려움, 의료진의 인식 변화, 자체 개발 계획 등에 대해 생생한 경험을 공유했다.

방문단은 영상 검사 체험을 통해 AI 진단 솔루션이 실제 진료 과정에서 어떻게 활용되는지 확인, 병동에서는 환자 상태를 실시간으로 모니터링하는 스마트 시스템도 직접 살펴봤다. 병실과 의료진이 연결된 디지털 환경을 기반으로 보다 신속하고 정확한 대응이 가능하다는 점이 소개됐다.

대학원생 대표 데릭 펭은 "책에서 접했던 디지털 헬스케어를 현장에서 직접 보고 체험할 수 있어 매우 의미 있었다"며 "향후 관련 분야를 더 깊이 공부하고 싶다"고 말했다.

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구자성 이사장은 "이번 방문은 실제 의료 현장에서 운영 중인 디지털 시스템을 공유하는 자리였다"며 "글로벌 교류를 통해 의료 서비스의 발전 방향을 함께 모색해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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