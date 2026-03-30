수안커피컴퍼니 협업 객실 패키지 출시… 웰니스 경험 강화

파라다이스 호텔 부산이 부산 로컬 스페셜티 커피 브랜드 수안커피컴퍼니와 협업한 객실 패키지를 선보인다.

이번 패키지는 부산 동래구 수안동의 신흥 커피 명소로 주목받는 로스터리와 손잡고 기획한 상품으로, 해운대 바다를 마주한 객실에서 부산만의 로컬 감성을 담은 웰니스 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

패키지 이용객에게는 '수안커피컴퍼니 시그니처 셀렉션 세트'가 제공되며, 투숙 기간은 오는 4월 30일까지 자유롭게 선택할 수 있다. 이 세트는 드립백과 파우더 형태로 구성돼 커피를 추출하는 즐거움과 간편한 음용 방식 모두를 만족시킨다.

원두는 에티오피아, 과테말라, 콜롬비아 3종으로 구성됐다. 에티오피아는 밝은 산미와 플로럴 향이 특징이며, 과테말라는 견과류와 밀크 초콜릿의 부드러운 단맛을 지녔다. 콜롬비아 원두는 디카페인으로, 군고구마를 연상시키는 달큰한 풍미를 부담 없이 즐길 수 있다. 각 원두는 로스팅부터 동결 건조까지 정교한 공정을 거쳐 안정적인 품질을 유지했다.

또 패키지 이용객은 오션스파 씨메르와 야외 오션스파 풀을 무제한으로 이용할 수 있으며, BMW 키즈 드라이빙, 플레이 랩, 하바 키즈 라운지, 웅진 북클럽 등 가족 단위 고객을 위한 다양한 프로그램도 함께 제공된다.

AD

수안커피컴퍼니는 부산 동래구 수안동에 위치한 로컬 커피 브랜드로, 원두 본연의 풍미를 살린 로스팅과 커피 문화를 기반으로 고객과의 소통을 이어가고 있다.

파라다이스 호텔 부산 관계자는 "수안동이 뉴트로 문화의 중심지로 떠오르는 가운데 이를 대표하는 브랜드와 협업해 객실 경험을 확장했다"며 "부산 고유의 감성을 담은 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

파라다이스 호텔 부산 수안커피컴퍼니. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>