경기도, ‘G-DAPS’ 개발…4월 시범 운영

AI 협업으로 산불 재난 대응 체계 혁신

산불 이동경로 실시간 AI 예측 모델 구축

경보발령과 재난문자 발송 지역 결정 도움

31개 시·군-다른 지자체에도 예측모델 공유 추진

산불이 발생했을 경우 산불의 이동경로를 인공지능으로 예측하고 이를 재난문자 발송이나 경보에 활용할 수 있는 민방위 경보 예측모델이 나왔다.

산불 예측 모델 구연 모습. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도 비상기획담당관실은 직원들이 자율적으로 AI협업팀을 구성해 신속한 재난 대응을 위한 '민방위 경보 예측모델(가칭 G-DAPS. Gyeonggi-do Disaster Analysis & Prediction System)'을 자체 개발했다고 30일 밝혔다

개발된 예측모델은 최초 산불 발생 시점부터 경보 발령 시까지의 예상 경로, 도달 시간, 발령 예상 시간 등의 진행 상황을 실시간으로 예측하는 시스템이다. 직원들이 클로드와 제미나이 등 생성형 AI 도구를 직접 활용해 예측 및 분석 시스템을 코딩하고 사례를 분석했다.

예측모델은 기상청 단기예보, 산림청의 산불위험예보, 국토교통부 디지털트윈국토의 오픈 API와 도내 589개소 민방위 경보시설 가청지역 정보를 토대로 구축했다.

기상 상황과 산불위험예보 및 발생 이력, 민방위 경보시설 가청 범위를 웹 지도에 시각화하여 보여준다. 이를 바탕으로 산불 위험을 30분 단위로 분석해 직접 피해를 입는 읍면동 단위까지 피해 지자체를 파악한다. 근무자는 이 정보를 활용해 특정지역에 대한 경보 발령, 재난문자 발송 등을 할 수 있다.

경기도 비상기획담당관실은 현재 경기도 산림녹지과, 산림청 등과 민방위 경보 예측모델 도입을 위한 협의를 진행 중으로 이르면 4월부터 시범 운영에 들어가게 된다.

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조광근 경기도 비상기획담당관은 "산불을 시작으로 홍수, 대설 등 대형 자연재난 발생은 물론 북한 오물 쓰레기 풍선 도발에 대한 대응에도 적용할 수 있도록 예측 모델 성능을 계속해서 개선할 예정"이라며 "경기도 AI국과 협의해 도내 31개 시군을 비롯한 다른 지자체에도 공유해 촘촘한 재난안전망 구축에 도움이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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