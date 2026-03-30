경기도가 의료 인공지능(AI) 협력지원 사업에 참여할 기업을 모집한다.

경기도는 오는 4월10일까지 도내 AI 기반 의료기기 및 솔루션 개발 기업의 상용화 지원을 위해 '의료AI산업 협력지원 사업'에 참여할 기업을 찾는다고 30일 밝혔다.

해당 사업은 AI 의료기기 기업의 초기 기술 개발단계부터 제품 고도화 및 사업화 단계까지 의료인, 국·내외 인허가, 기타 사업화 등 관련 전문가의 자문을 제공해 기업의 혁신적인 기술 발전과 성공적인 상용화를 지원한다.

올해는 수탁기관인 분당서울대학교병원의 축적된 의료데이터를 활용한 AI 기술을 개발 지원하는 것이 특징이다.

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모집 대상은 본사나 연구소 중 하나 이상 경기도에 소재하고 AI 제품 개발을 진행 중인 도내 바이오기업으로, 선정된 기업에 신청 목적에 따라 3가지 프로그램을 제공한다.

프로그램은 ▲병원 보유 의료 데이터를 활용해 AI기반 기술 개발을 지원하는 '의료데이터 활용 AI 기술 개발 지원' ▲현장 의료진과 전문가를 통해 제품 개발 방향성과 차별화 전략을 수립할 수 있는 '기업 맞춤형 멘토링' ▲병원 구매 관계자에게 제품을 소개하고 국내 전시회 홍보를 지원하는 '국내 전시회 및 제품설명회'로 구성돼 있다.

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유영철 경기도 보건건강국장은 "AI 기술이 의료산업에 융합되면서 의료 현장 전반에서 활용되고 있다"며 "올해는 병원이 보유한 양질의 의료데이터를 활용한 신뢰성있는 AI 제품 개발을 적극 지원할 계획으로, 도내 기업의 경쟁력을 높여 해외 시장진출을 촉진할 것으로 기대한다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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