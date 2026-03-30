조합 비용 부담 없는 구조

서울 동작구(구청장 박일하)가 재개발·재건축 사업의 최대 난제로 꼽히는 이주 문제를 해결하기 위해 전국 기초자치단체 최초로 이주단지 조성 지원에 나선다고 30일 밝혔다.

박일하 동작구청장(왼쪽 세 번째)이 지난 27일 동작구청에서 열린 ‘남성역 북측역세권 활성화사업 이주단지 조성 업무협약식’에서 (왼쪽부터) 한국토지신탁, 남성역 북측 역세권 활성화 사업 정비사업위원회, JP에셋자산운용㈜, ㈜유창E&C, 동작주식회사 등 각 기관 관계자와 기념 촬영하고 있다. 동작구 제공.

박일하 동작구청장(왼쪽 세 번째)이 지난 27일 동작구청에서 열린 ‘남성역 북측역세권 활성화사업 이주단지 조성 업무협약식’에서 (왼쪽부터) 한국토지신탁, 남성역 북측 역세권 활성화 사업 정비사업위원회, JP에셋자산운용㈜, ㈜유창E&C, 동작주식회사 등 각 기관 관계자와 기념 촬영하고 있다. 동작구 제공.

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구는 지난 27일 구청 비전회의실에서 동작주식회사·JP에셋자산운용㈜·㈜유창E&C·남성역 북측 역세권 활성화 사업 정비사업위원회와 '이주주택 조성 업무협약'을 체결했다.


이번 협약은 구가 지난해 6월 수립한 ‘동작구형 개발사업 관리계획’을 토대로 추진됐다. 해당 계획은 경사가 많은 지형적 한계를 극복하고 구 전역의 체계적 개발을 유도하기 위한 정책 로드맵으로, 평지화 설계·이주단지 선 조성·감정평가 개선·임대소득자 보호·신탁방식 도입 등을 골자로 한다.

협약 당사자들은 '남성역 북측 역세권 활성화 사업(사당동 252-15 일원)'에 이주단지 선 조성을 시범 적용하기로 했다. 역할 분담도 명확히 나눴다. 구는 정책 방향 설정과 관련 법령 검토를, 동작주식회사는 이주주택 사업의 총괄 운영 및 임대 관리를 맡는다. JP에셋자산운용㈜은 민간 투자 유치와 펀드·SPC 금융 구조 설계를 담당하고, 정비사업위원회는 이주 수요 현황 공유와 연계 방안 협의를 지원한다.


시공사인 ㈜유창E&C는 모듈러주택 방식을 적용한다. 공장에서 80% 이상 제작된 모듈 유니트를 현장으로 운반해 조립하는 방식으로, 공사 기간 단축과 건설 효율성 향상을 동시에 꾀한다는 구상이다.

구는 현재 매실주차장(상도동 335-7 일원) 부지를 활용해 약 30호 규모의 이주주택을 조성하는 방안을 검토 중이다. 조성된 주택은 동작주식회사가 책임임차(마스터리스) 방식으로 운영해 안정적인 이주 수요 대응 체계를 갖출 계획이다.


사업 구조상 조합 등 사업시행자에게 별도의 비용 부담은 발생하지 않는다. 10·15 부동산 대책 등 금융 규제 강화로 이주비 대출이 어려워진 상황에서 공공이 직접 이주 부담을 완화하겠다는 취지다. 권리 산정일 이후 거주한 세입자까지 포함하는 대책을 마련해 취약계층 보호도 강화할 방침이다.

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박일하 동작구청장은 "이주 문제는 재개발 사업 속도를 늦추는 가장 큰 걸림돌"이라며 "'동작형 이주단지 모델'을 통해 공공이 재개발 이주를 적극 지원함으로써 정비사업 속도를 획기적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.


김민진 기자 enter@asiae.co.kr
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