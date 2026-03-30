앤디 김 "美 지상군 투입 너무 위험…전쟁 더 길게 만드는 것"

CNN방송과 인터뷰

이란 전쟁 지상군 투입 반대 강조

앤디 김 미국 민주당 연방 상원의원(뉴저지)은 29일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령이 이란과 협상하는 와중에 대규모 지상군 투입을 검토하는 것과 관련 "우리는 이란에 지상군을 배치해서는 안 된다. 이는 너무 위험한 작전이다"고 말했다.

김 의원은 이날 CNN 방송에 출연 "이(트럼프의 지상군 파병 검토)는 내가 의회뿐 아니라 정부에서 근무한 기간을 통틀어 가장 중대한 순간 중 하나"라며 이같이 밝혔다.

미군은 현재 이란 주변에 해병대와 공수부대 등 7000명 규모의 지상전 병력을 배치했다. 트럼프 대통령은 지상군 투입과 관련해 아직 결정을 내리지 않은 상태라는 미국 언론의 보도가 나온 바 있다.

김 의원은 "제가 보기에 (지상군 투입은) 단지 외교적 협상을 위한 지렛대를 추가하려는 것에 불과하다"며 "호르무즈 해협을 열려는 시도에 대해서도 마찬가지다. 이것은 전쟁을 끝내는 것이 아니라 오히려 전쟁을 더 길게 만들고 위험을 키울 뿐이다"고 지적했다.

김 의원은 '이란 내에 남아 있는 농축 우라늄 확보를 위해 지상군을 투입하는 것은 어떠하냐'는 질문에 보급과 급조폭발물 공격의 리스크를 언급했다. 그는 "미군 병력을 어디에 배치할 것이냐. 어디에서 보급받을 것이며, 필요한 물자의 규모는 얼마나 될 것이냐"고 되물었다.

또 "이라크와 아프가니스탄에서 전사한 미군 병사의 절반 이상이 이란이 지원하는 민병대가 자주 설치한 급조폭발물(IED)에 의해 죽었다. 탄도 미사일 때문만은 아니었다"며 "따라서 지상군을 이런 방식으로 투입하는 것은 매우 위험하다"고 강조했다.

김 의원은 트럼프 대통령이 의회에 이란 전쟁 관련 승인을 얻지 못한 점을 짚은 뒤 "트럼프가 승인을 얻기 위해 미국 국민 앞에 나서지 않는 데에 이유가 있다"며 "그는 국민이 무엇을 느끼는지 알고 있기 때문이다"고 꼬집었다.

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이어 "이란 전쟁 비용은 국민이 부담하고 있다. 2000억 달러이다"며 "이 돈은 의료비를 낮추거나 식료품 가격을 낮추는 데 쓰일 수 있었을 것이다. 지금은 휘발유 가격까지 급등하고 있다"고 덧붙였다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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