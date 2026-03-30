[한 눈에 읽기]
①[마켓] 전쟁에도 힘 못쓰는 '안전자산' 금…주목받는 '비철금속'
②[원자재] 이란발 미사일에 알루미늄 생산 차질…바레인·UAE 피해
③[방산] 한국형 전투기 KF-21 전력화해야…노후기종은 도태시킬 예정

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안전자산 믿었는데…금 대신 '비철금속' 주목 [1분 브리프]
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Top3 NEWS

■ 지금은 금 대신 '이것' 살때…이란 전쟁 끝나면 주도권 바뀐다
○호르무즈 해협 봉쇄에 체면 구긴 금
○금보다는 오히려 비철금속이 유망
○다시 돌아올 원자재 순환매 타임
■ 이란발 미사일 바레인·UAE 알루미늄 공장 잇달아 공격
○중동 알루미늄 거점 공격하는 이란
○음료 캔부터 미사일까지 필수 원자재
○전쟁 여파로 알루미늄 가격 상승 중
■ 4.5세대 KF-21 늘리기가 답인가
○현재 공군 전투기 360여대 보유 중
○노후기종 교체 위해 KF-21 120여대 도입
○2032년대 전투기 440여대 보유 목표
안전자산 믿었는데…금 대신 '비철금속' 주목 [1분 브리프] 원본보기 아이콘

1분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.

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