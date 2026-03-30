평소 미공개 공간 개방

중학생 이상 대상, 무료·추첨제

덕수궁 전각내부 특별관람 웹포스터 AD 원본보기 아이콘

궁능유적본부 덕수궁관리소는 다음 달 7일부터 10일까지 덕수궁 주요 전각에서 특별관람을 진행한다고 30일 밝혔다. 평소 외부에서만 볼 수 있던 전각 내부를 하루 두 번(오전 10시 30분·오후 3시 15분) 전문 해설사의 설명을 들으며 둘러볼 수 있다.

관람 대상은 중화전, 석어당, 준명당, 즉조당, 함녕전 등 다섯 곳이다. 덕수궁 정전인 중화전에는 황제권을 상징하는 용 조각 두 점이 보존돼 있다. 고종의 침전이자 그가 승하한 함녕전은 대한제국 말기의 역사를 고스란히 간직하고 있다.

인조가 즉위한 즉조당, 고종의 침전으로 쓰이다 훗날 덕혜옹주의 유치원으로 활용된 준명당도 각각 고유한 내력을 지닌다. 덕수궁 내 유일한 2층 목조 건물인 석어당에서는 봄철 고궁의 정취를 느낄 수 있다.

중학생 이상이면 누구나 신청할 수 있다. 회당 정원은 열다섯 명이다. 추첨으로 참가자를 선발하며, 관람 시간은 1시간 10분이다. 참가비는 무료지만 덕수궁 관람료는 별도로 부담해야 한다.

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신청은 31일 오전 10시부터 다음 달 3일 오후 1시까지 덕수궁관리소 누리집에서 받는다. 1인당 최대 두 매까지 신청 가능하며, 당첨자는 다음 달 3일 오후 4시에 확인할 수 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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