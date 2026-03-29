이란 군부 "미군 침공할 경우 섬멸하겠다"

이란 군부, 국영방송 통해 성명

28일 미 트리폴리함 중동 도착

이란 군부는 29일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 행정부가 이란에 지상군을 투입하면 미군을 섬멸하겠다고 경고했다.

이날 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이란 최고작전사령부의 카탐 알 안비야 중앙사령부 대변인은 이란 국영방송(IRIB)를 통해 "어떤 점령 시도라도 '포로, 사지 절단, 실종'으로 이어질 것"이라며 이같이 밝혔다.

안비야 대변인은 "자긍심과 위엄을 갖춘 이란의 강력한 군대는 (미국의) 위협이 실행될 경우 당신들의 군대를 궤멸시킬 순간을 손 꼽아 기다리고 있다"고 덧붙였다.

이번 성명은 미 해병대 제31기동부대(MEU)가 28일 중동에 도착한 후 발표됐다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 소셜미디어 X(옛 트위터)를 통해 "미 해군과 해병대가 탑승한 트리폴리(LHA-7) 함이 27일 중부사령부 작전 책임 구역에 도착했다"고 밝혔다.

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제31해병기동부대는 일본 오키나와에 주둔 중이던 부대로, 영토 점령·기습 공격·선박 차단 등의 임무를 수행하는 부대다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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