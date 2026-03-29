보수성향 팟캐스트 '더 베니쇼' 출연

"유가 다시 내려갈 것"

JD 밴스 미국 부통령. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

JD밴스 미국 부통령이 팟캐스트에 출연해 이란 전쟁의 조기 종전 가능성을 언급했다.

밴스 부통령은 지난 27일(현지시간) 팟캐스트 '더 베니 쇼'와의 인터뷰에서 "(도널드 트럼프) 대통령은 '우리는 1년, 2년 더 이란에 있는 것에 관심이 없다'는 점에 대해 분명히 밝혀왔다"며 이같이 말했다.

밴스 부통령은 "우리는 거기서(이란 전쟁에서) 곧 빠져나올 것(We're going to be out of there soon)이며, 유가는 다시 내려갈 것"이라고 밝혔다.

다만 밴스 부통령은 "대통령은 우리가 떠난 뒤(전쟁 종료 후)에도 매우, 매우 오랜 기간 다시 이 일을 해야 할 필요가 없도록 하기 위해 잠깐 더 (전쟁을) 지속할 것"이라고 덧붙였다.

AD

밴스 부통령은 트럼프 행정부 내에서 이란과의 전쟁 개전에 대해 반대하는 입장이었던 것으로 알려져 있다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>