한국고용노동교육원은 30일 신임 원장으로 이종선 원장이 공식 취임했다고 밝혔다.

이 원장은 취임사에서 "교육원이 전 생애 노동교육의 허브 기관으로 중추적 역할을 수행하는 기반을 다지는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

이종선 한국고용노동교육원 신임원장. 한국고용노동교육원 AD 원본보기 아이콘

이 원장은 고려대학교에서 사회학 박사 학위를 취득했으며, 한국직업능력개발원 부연구위원, 고려대학교 노동대학원 교수 등을 역임하며 관련 분야에서 풍부한 연구 및 경험을 축적해 왔다.

특히 이 원장은 변화하는 노동환경에 대응하는 교육 기능 강화와 현장 중심 교육 체계 구축의 중요성을 강조했다.

고용노동교육원은 신임 원장 취임을 계기로 전 생애 노동교육 체계를 강화하고, 국민에게 신뢰받는 교육기관으로 도약해 나갈 계획이다.

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한편 이날 취임식은 교육원 임직원 및 주요 관계자가 참석한 가운데 진행됐으며, 이 원장은 취임사를 통해 향후 기관 운영 방향과 비전을 제시했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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